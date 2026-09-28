Pedro Scooby revela motivo do término com Cintia Dicker

Pedro Scooby falou abertamente sobre o término de seu casamento com a modelo Cintia Dicker. O surfista afirmou que o rompimento não ocorreu por um fato isolado, mas como consequência de um desgaste natural na convivência do casal.

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Em entrevista ao Portal LeoDias, ele comparou o desfecho da relação a um limite que foi atingido. De acordo com Scooby, ambos perceberam a necessidade de seguir caminhos separados.

"Tem uma hora que transborda e aí a gente decidiu que, naquele momento, não era mais para continuar junto", disse.

Sem entrar em detalhes sobre as crises do casal, o atleta minimizou a busca por culpados e reforçou a falta de uma razão única para o fim da união. "Mas, assim, sei lá, acontece. Não tem muita explicação", declarou o esportista sobre a decisão compartilhada.

Scooby e Cintia oficializaram a união em 2020 e são pais de Aurora, nascida em dezembro de 2022. O surfista também tem outros três filhos, Dom, Bem e Liz, frutos de seu casamento anterior com Luana Piovani.

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