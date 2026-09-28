'Green Lava': o filme do Vaticano que busca uma vaga inédita no Oscar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Pela primeira vez, um curta documental produzido pelo Vaticano entrou na disputa pelo Oscar. "Green Lava", com 39 minutos de duração, foi submetido à Academia de Hollywood na categoria de documentário de curta-metragem.

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A produção acompanha o italiano Giacomo Mattivi, que vive com distrofia muscular de Duchenne. O filme mostra o personagem lidando com a morte de seu irmão, Mattia, que tinha a mesma doença, e buscando apoio na comunidade e na natureza das montanhas Dolomitas.

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Para se qualificar, o documentário foi exibido em Los Angeles entre 18 e 24 de setembro, no Lumiere Music Hall, em Beverly Hills. Após a temporada comercial, a equipe formalizou a candidatura.

A inscrição é inédita por ser a primeira de uma produção do Vaticano a concorrer ao Oscar. Contudo, ao contrário da categoria de filme internacional, curtas-metragens não necessitam de endosso oficial de um governo ou comitê nacional.

Quem está por trás do projeto

O documentário é dirigido por Lia Beltrami e Ali Aksu. A produção é da Emotions to Generate Change, empresa de Beltrami, em colaboração com Vatican News, Radio Vaticana e Vatican Media.

Paolo Ruffini, chefe do Dicastério para a Comunicação do Vaticano, afirmou em comunicado que a história de Giacomo merece ser conhecida por todos e descreveu o filme como "uma celebração da vida e da amizade".

A diretora Lia Beltrami revelou que mora na mesma vila que a família retratada. "As pessoas que vivem nas Dolomitas são muito especiais, que cuidam de suas famílias e de suas comunidades", disse em nota.

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Ela também expressou o desejo de que o público se inspire na rede de apoio ao protagonista. "É bonito ver no mundo de hoje que a comunidade se uniu em torno de Giacomo; eles o tratam com gentileza e inclusão. Espero que o mundo veja este filme e se inspire a ser como as pessoas das montanhas."