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Celebridades e TV

Após tapa em Will Smith, Chris Rock revela condição para voltar ao Oscar; confira!

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Redação Flipar
  • A fala ocorreu enquanto o artista comentava a atual fase de sua carreira. O longa que dirige gira em torno de uma atriz vencedora do Emmy cuja trajetória profissional sofre um revés após problemas relacionados a vícios e questões pessoais.
    A fala ocorreu enquanto o artista comentava a atual fase de sua carreira. O longa que dirige gira em torno de uma atriz vencedora do Emmy cuja trajetória profissional sofre um revés após problemas relacionados a vícios e questões pessoais. Foto: Flickr - Andy Witchger
  • Nascido em 1965, na Carolina do Sul, Chris Rock cresceu no Brooklyn, em Nova York, e começou a carreira no stand-up ainda jovem. Em 1984, passou a se apresentar em clubes de comédia e chamou a atenção de Eddie Murphy, que o ajudou a conseguir seus primeiros trabalhos no cinema.
    Nascido em 1965, na Carolina do Sul, Chris Rock cresceu no Brooklyn, em Nova York, e começou a carreira no stand-up ainda jovem. Em 1984, passou a se apresentar em clubes de comédia e chamou a atenção de Eddie Murphy, que o ajudou a conseguir seus primeiros trabalhos no cinema. Foto: Reprodução
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