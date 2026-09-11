Luana Piovani alfineta João Vicente: ‘Nunca foi, apesar de tentar’
Atriz criticou o apresentador após ele comentar sobre a beleza de Ana Paula Arósio; entenda a polêmica que movimentou as redes sociais
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Luana Piovani usou as redes sociais para criticar o apresentador João Vicente de Castro. A atriz se manifestou após assistir a um trecho do programa Papo de Segunda, do GNT, no qual o comunicador comentava sobre a beleza de Ana Paula Arósio.
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A discussão começou durante uma conversa com Junior Lima no programa. O cantor lembrou que, na adolescência, Luana Piovani e Ana Paula Arósio eram suas referências de beleza. "Na adolescência, teve aquela fase Ana Paula Arósio, Luana Piovani, eu tinha crush nas duas", disse o músico.
Críticas ao apresentador e ao programa
A reação de João Vicente ao comentário gerou a resposta de Luana. O apresentador falou sobre a aparência de Ana Paula Arósio usando o tempo verbal no passado, o que levou a atriz a ironizar a beleza do próprio comunicador.
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"Eu gosto do Jurandir dizendo que Ana Paula era bonita, ele nunca foi apesar de tentar até hoje", escreveu Luana, usando um apelido irônico para se referir a João Vicente.
Além da provocação, a artista criticou a postura do apresentador e a concepção do programa. Luana apontou o que considerou uma "falta de modos" e ironizou a existência de um espaço para homens debaterem o tema. "Macho com palco? Cei", comentou em sua postagem.
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Enquanto elogiou Junior Lima pela lembrança, chamando-o de "fofo", Luana manteve o tom crítico em relação ao integrante do GNT. Para a atriz, a condução da discussão sobre a colega de profissão e a atitude de João Vicente motivaram sua desaprovação pública.