Assine
overlay
Início Cultura
POLÊMICA

Luana Piovani alfineta João Vicente: ‘Nunca foi, apesar de tentar’

Atriz criticou o apresentador após ele comentar sobre a beleza de Ana Paula Arósio; entenda a polêmica que movimentou as redes sociais

Publicidade
Carregando...
CP
Carlos Palermo
CP
Carlos Palermo
Repórter
11/09/2026 10:29

compartilhe

×
Luana e João Vicente
Luana e João Vicente crédito: Instagram/Reprodução

Luana Piovani usou as redes sociais para criticar o apresentador João Vicente de Castro. A atriz se manifestou após assistir a um trecho do programa Papo de Segunda, do GNT, no qual o comunicador comentava sobre a beleza de Ana Paula Arósio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!


A discussão começou durante uma conversa com Junior Lima no programa. O cantor lembrou que, na adolescência, Luana Piovani e Ana Paula Arósio eram suas referências de beleza. "Na adolescência, teve aquela fase Ana Paula Arósio, Luana Piovani, eu tinha crush nas duas", disse o músico.


 


Críticas ao apresentador e ao programa


A reação de João Vicente ao comentário gerou a resposta de Luana. O apresentador falou sobre a aparência de Ana Paula Arósio usando o tempo verbal no passado, o que levou a atriz a ironizar a beleza do próprio comunicador.



"Eu gosto do Jurandir dizendo que Ana Paula era bonita, ele nunca foi apesar de tentar até hoje", escreveu Luana, usando um apelido irônico para se referir a João Vicente.


Além da provocação, a artista criticou a postura do apresentador e a concepção do programa. Luana apontou o que considerou uma "falta de modos" e ironizou a existência de um espaço para homens debaterem o tema. "Macho com palco? Cei", comentou em sua postagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Enquanto elogiou Junior Lima pela lembrança, chamando-o de "fofo", Luana manteve o tom crítico em relação ao integrante do GNT. Para a atriz, a condução da discussão sobre a colega de profissão e a atitude de João Vicente motivaram sua desaprovação pública.


Tópicos relacionados:

entretenimento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay