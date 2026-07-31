'Já rompi, e acho que bets são um assunto contemporâneo', diz Cauã Reymond

FOLHAPRESS - "Jogada de risco", série idealizada e protagonizada por Cauã Reymond, foi definida por ele como um "proibidão do futebol" ao mostrar os bastidores não tão gloriosos do esporte que é paixão nacional.

Além das cenas de nu frontal e de sexo, que levaram a série a ser um dos assuntos mais comentados do país no X, a trama que tem novos episódios toda quinta-feira abordará também o mercado das bets no Brasil. "Já rompi, e acho que esse [o impacto das bets] é um assunto extremamente contemporâneo, muito questionado ao longo dessa Copa", diz Reymond, por videochamada. Ele é criador da série ao lado de Thiago Dottori e Sofia Maria.





O galã, um dos mais prestigiosos da Globo de sua geração, chegou a fazer propaganda para a Bateubet na época em que estava na novela "Vale Tudo". Em maio do ano passado, no entanto, Reymond cancelou o contrato com a empresa e afirmou que a decisão foi motivada pelos impactos que passou a observar do vício em apostas.

"Descobri muita coisa sobre como funciona essa engrenagem. Como artista, acho importante entrar em assuntos que geram reflexão, e não só entretenimento", afirma, sobre a aparição das casas de apostas nos próximos episódios de "Jogada de Risco".

"Tenho curiosidade por territórios contraditórios, em que as camadas da história e dos personagens se enriquecem. Não vejo por que não tocar em assuntos delicados..

Na trama, Reymond é Maurício, jogador aposentado e agente de Luan, Geraldo e outros jovens talentos do Atlântico, time fictício apresentado como um dos maiores do Rio de Janeiro. De certa forma, seu sonho fracassado de ser um craque vive na nova geração. Leticia Colin vive Rita, cafetina e ex-garota de programa que agencia Daniele e que tem os jogadores como seus clientes fiéis.

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'Jogada de risco'

Onde: Globoplay;

Classificação: 18 anos;

Elenco: com Cauã Reymond, Letícia Collin e Juan Paiva;

Produção Brasil, 2026;

Direção Bruno Safadi.



