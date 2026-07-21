Bets abordam parlamentares e oferecem caixa dois para campanhas

Representantes de bets estão abordando parlamentares, inclusive em aeroportos, para oferecer recursos para a campanha eleitoral.

Os acordos e a forma de pagamento, via caixa dois, só são detalhados para quem demonstra interesse, claro.

Deputados e senadores que recusaram as investidas têm relatado que a abordagem e as ofertas são agressivas.

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“Eles perderam completamente a vergonha e o limite”, confidenciou um deputado baiano.