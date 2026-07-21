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Bets abordam parlamentares e oferecem caixa dois para campanhas

Empresas de apostas têm feitos investidas agressivas para formar uma bancada consistente de apoio ao setor no Congresso

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
21/07/2026 17:37

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Bets abordam parlamentares e oferecem caixa dois para campanhas
Bets abordam parlamentares e oferecem caixa dois para campanhas crédito: Foto: Leonardo Sá/Agência Senado

Representantes de bets estão abordando parlamentares, inclusive em aeroportos, para oferecer recursos para a campanha eleitoral.

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Os acordos e a forma de pagamento, via caixa dois, só são detalhados para quem demonstra interesse, claro.

Deputados e senadores que recusaram as investidas têm relatado que a abordagem e as ofertas são agressivas.

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“Eles perderam completamente a vergonha e o limite”, confidenciou um deputado baiano.

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