Bets abordam parlamentares e oferecem caixa dois para campanhas
Empresas de apostas têm feitos investidas agressivas para formar uma bancada consistente de apoio ao setor no Congresso
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Representantes de bets estão abordando parlamentares, inclusive em aeroportos, para oferecer recursos para a campanha eleitoral.
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Os acordos e a forma de pagamento, via caixa dois, só são detalhados para quem demonstra interesse, claro.
Deputados e senadores que recusaram as investidas têm relatado que a abordagem e as ofertas são agressivas.
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“Eles perderam completamente a vergonha e o limite”, confidenciou um deputado baiano.