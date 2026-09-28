Chico Buarque aciona polícia após ameaça de morte feita por médico

O cantor e compositor Chico Buarque, de 82 anos, acionou a Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (28/9) devido a uma ameaça de morte. A mensagem foi publicada na área de comentários do site de um jornal de São Paulo.

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O comentário dizia: “Adoraria abreviar a vida deste desgraçado!”. Os advogados do artista, Maíra Fernandes e João Vicente Tinoco apresentaram uma notícia-crime e pediram a abertura de um inquérito para apurar o caso.

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Os advogados solicitam que o autor da publicação seja responsabilizado por crime de informática e ameaça. “Um indivíduo valeu-se de espaço público para comentários de um dos jornais de maior circulação do país para declarar que 'adoraria abreviar a vida' de um homem de 82 anos, em razão de suas posições políticas”, declarou João Vicente Tinoco.

O autor do comentário foi identificado como um médico inscrito no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG). Após constatar que o texto violava os termos de uso e as regras de participação, o jornal paulista removeu a mensagem do ar.

A Delegacia de Crimes de Informática da Polícia Civil deve instaurar um inquérito policial nos próximos dias para investigar a autoria e as circunstâncias do fato.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima