Irmão apoia Bruno Gagliasso depois da morte do pai: “Não existe divergência política”

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Thiago Gagliasso publicou uma mensagem de conforto para o irmão, Bruno Gagliasso, após a morte do pai do ator, Paulo César Marques, nessa segunda-feira (28/9). Os dois são irmãos por parte de mãe, Lúcia Gagliasso. O pai de Thiago se chama Fernando Ferrera.

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O político, candidato a deputado federal pelo PL, usou as redes sociais para se despedir de Paulo César e apoiar a família. Ele se referiu ao pai de Bruno como "tio Paulo" e disse que ele sempre foi uma pessoa incrível, de quem guarda ótimas lembranças.

"Muitas vezes, foi um segundo pai para mim, principalmente na infância", afirmou Thiago em um vídeo no Instagram. Ele também enviou um recado direto ao ator: "queria mandar um beijo no coração do meu irmão, que não existe divergência política que vá superar isso, e desejar um conforto para ele e para a família".

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Thiago e Bruno Gagliasso têm posições políticas opostas, o que já causou afastamento e críticas públicas entre eles. Mesmo rompidos, Thiago decidiu prestar solidariedade. A atitude foi elogiada por seguidores. "Parabéns pela postagem, mas principalmente por deixar as divergências de lado em prol da família", comentou um deles.

O político destacou que Paulo César nunca se envolveu nas discussões entre os irmãos e sempre tratou seu filho bem. "Faz pouco tempo que ele esteve com o meu filho, no aniversário de um parente em comum. Ele mandou um beijo pra mim através do meu filho", relatou.

Paulo César Pereira Marques morreu aos 79 anos, no Rio de Janeiro. O empresário estava internado há cerca de 20 dias no Hospital Samaritano Barra, onde faleceu no CTI. Segundo a Coluna Fábia Oliveira, ele teve complicações de saúde, sofreu um AVC e passou por duas cirurgias cardíacas.

O velório será realizado nesta terça-feira (29/9), no Rio de Janeiro. Bruno Gagliasso já havia tornado pública a proximidade com o pai. Em 2015, durante o programa "Altas Horas", o ator destacou o apoio que recebeu: "tenho dois grandes pais, que me apoiam em tudo desde moleque. Sou realmente um privilegiado".







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