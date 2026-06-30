Carlos para Flávio: ‘Não teria coragem de fazer o que você está fazendo’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) republicou nas redes sociais, nessa segunda-feira (29/6), um discurso em que presta homenagem ao irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e elogia a decisão dele disputar a Presidência da República em vez de buscar a reeleição ao Senado neste ano.

A declaração foi feita por Carlos em maio, durante agenda pública, e voltou a circular após ser compartilhada novamente pelo parlamentar. No discurso, Carlos afirmou que Flávio abriu mão de uma disputa que classificou como eleitoralmente favorável no Rio de Janeiro para entrar em um cenário de maior exposição política.

“Meu irmão Flávio, eu queria aqui fazer um reconhecimento para você. Eu não teria coragem de fazer o que você está fazendo. O que você está fazendo não é qualquer um que faz”, afirmou. Em seguida, disse que o senador deixou uma “zona de conforto” ao optar pela corrida presidencial.

Carlos também mencionou o contexto político vivido pela família Bolsonaro e afirmou que o irmão estaria disposto a assumir um desgaste semelhante ao enfrentado pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na sequência, Carlos declarou que Flávio conhece os pontos que considera como erros cometidos pelo ex-presidente e disse acreditar que o senador não repetirá essas decisões.

“Lógico, não existe suicida, mas ele tá dando a vida pra uma coisa que é muito maior do que ele. Então fica aqui a minha admiração a esse cara que é meu irmão mais velho, apesar de eu ser mais antigo que ele na política, pouca gente sabe disso", disse.

Carlos Bolsonaro faz forte pronunciamento a favor de Flávio Bolsonaro. “Eu não teria coragem de fazer o que você está fazendo”. pic.twitter.com/TpmL1SmzQx — Carlos Ferrari (@scarlosferrari) June 29, 2026

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O ex-vereador encerrou o discurso relacionando a atuação política da família à consolidação da direita no país. Segundo ele, ao lado de Flávio, Eduardo, Renan e do pai, ajudou a construir o movimento político conservador nas últimas décadas.

