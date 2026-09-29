Novo filme de Wagner Moura terá Kristen Stewart e diretor francês

Anunciado nesta semana, o célebre diretor francês Olivier Assayas volta com mais uma das suas produções. "Spiritual world" - "Mundo espiritual" no Brasil - reúne um elenco de peso no longa, contando com o brasileiro Wagner Moura, Kristen Stewart, Vicky Krieps, Riley Keough, Barbara Sukowa e Niels Schneider.

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No novo longa, a narrativa gira em torno de Ada, vivida por Stewart, a jovem com habilidades de clarividência que começa a receber atormentantes premonições misteriosas. Ainda não há informações sobre o papel de Wagner Moura no filme internacional.

A parceria entre Assayas e Stewart rendeu ainda mais reconhecimento à atriz, já que Stewart venceu o prêmio César de melhor atriz coadjuvante por "Acima das nuvens" e, dois anos depois, protagoniza Maureen em "Personal shopper" - drama sobrenatural que garantiu ao cineasta o prêmio de melhor diretor em Cannes.

Este será o terceiro filme em que Assayas e Stewart trabalharão juntos e o segundo com Wagner Moura -Stewart e Moura participaram do elenco do filme vampiresco sem previsão de estreia "Flesh of the gods", de Panos Cosmatos.

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"Spiritual world", com filmagens previstas para o início de fevereiro de 2027, na Alemanha e na França, e término em abril, ainda não tem previsões de estreia nas telas de cinema ou streaming.