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Novo filme de Wagner Moura terá Kristen Stewart e diretor francês

'Spiritual world' acompanha jovem com habilidades de clarividência que passa a receber premonições misteriosas e perturbadoras

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Folhapress - Notícias
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Repórter
29/09/2026 12:58 - atualizado em 29/09/2026 12:58

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O ator vive um dos momentos mais importantes de sua carreira em Hollywood após sua atuação em O Agente Secreto, lançado em 2025. O desempenho levou Moura a conquistar o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes, o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama e uma indicação ao Oscar na mesma categoria.
Longa de Olivier Assayas terá Wagner Moura, Kristen Stewart e Vicky Krieps no elenco crédito: Reprodução do Instagram / @wagnermoura_brasil

Anunciado nesta semana, o célebre diretor francês Olivier Assayas volta com mais uma das suas produções. "Spiritual world" - "Mundo espiritual" no Brasil - reúne um elenco de peso no longa, contando com o brasileiro Wagner Moura, Kristen Stewart, Vicky Krieps, Riley Keough, Barbara Sukowa e Niels Schneider.

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No novo longa, a narrativa gira em torno de Ada, vivida por Stewart, a jovem com habilidades de clarividência que começa a receber atormentantes premonições misteriosas. Ainda não há informações sobre o papel de Wagner Moura no filme internacional.

A parceria entre Assayas e Stewart rendeu ainda mais reconhecimento à atriz, já que Stewart venceu o prêmio César de melhor atriz coadjuvante por "Acima das nuvens" e, dois anos depois, protagoniza Maureen em "Personal shopper" - drama sobrenatural que garantiu ao cineasta o prêmio de melhor diretor em Cannes.

Este será o terceiro filme em que Assayas e Stewart trabalharão juntos e o segundo com Wagner Moura -Stewart e Moura participaram do elenco do filme vampiresco sem previsão de estreia "Flesh of the gods", de Panos Cosmatos.

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"Spiritual world", com filmagens previstas para o início de fevereiro de 2027, na Alemanha e na França, e término em abril, ainda não tem previsões de estreia nas telas de cinema ou streaming.

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