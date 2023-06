Moda é tradição em Cannes

685

Natalie Portman usa um vestido Dior 'reimaginado' de 1949 (foto: Afp)







Este ano, o Festival de Cinema de Cannes foi realizado entre 17 a 28 de maio. Seu nome vem diretamente da localização, a cidade francesa de Cannes. O que pouca gente sabe é que, além dos filmes que concorrem ao prêmio, os modelos usados pelas celebridades, que recorrem às principais grifes de alta-costura internacional, tornam-se registro de moda em todo o mundo. Em vez de comemorar os filmes, a imprensa apostou nos looks que vão ficar na história.

Olívia Culpo (foto: Afp)

À noite, a Croisette em Cannes é iluminada por 1,5 mil luzes. Esse tipo de iluminação já se transformou em tradição, acontece o ano todo. Mas, durante o Festival de Cinema, essas luzes transformam o boulevard em um tapete vermelho. É onde os famosos da indústria cinematográfica se enfileiram para as festas e se acotovelam para serem vistos no desfile do tapete vermelho. Os fãs, nas cadeiras azuis, sentam-se e assistem de perto todo esse espetáculo. Isso explica por que o festival está se tornando uma semana de moda não oficial.

Jennifer Lawrence (foto: AFP)

O Festival de Cinema de Cannes transformou-se, por isso, em um reduto de lançamentos. Vestidos e joias são quase obrigatórios, principalmente depois que a joalheria Chopard redesenhou o maior prêmio do Festival, a Palma de Ouro, em 1998. Mas, este ano, a movimentação assumiu níveis de histeria fashion, a quilômetros da greve dos roteiristas que paralisou grande parte da indústria cinematográfica.

O vestido de Araya Hargate, com cinto de espartilho, foi eleito o %u201Cpior%u201D do festival (foto: AFP)

Não podemos nos esquecer de que o festival é um evento de grande visibilidade, frequentemente coberto pela mídia e transmitido para um amplo público. Ao usar looks ousados, as celebridades podem receber cobertura adicional da imprensa e aumentar sua exposição, o que pode beneficiar suas carreiras e projetos futuros. Sem contar que são momentos festivos e glamurosos. Os looks ousados podem adicionar um elemento de entretenimento e espetáculo, tornando o evento mais emocionante e cativante para o público.





Apreciações A promoção do festival foi recebida com aplausos variados. Emma Spedding, editora-executiva de notícias de moda da revista Vogue comentou: “Do ponto de vista do tapete vermelho, este parece o primeiro retorno adequado após a pandemia e o tapete vermelho como o mais ousado do que eu me lembro de ter visto durante uma temporada de premiações”. Ainda comentou: “Em um festival de cinema, você não precisa do apelo de massa de um vestido de baile clássico ou de um lindo vestido de princesa. Cannes gosta de se concentrar no glamour do velho mundo ou na “moda antiviral”. O foco está sempre primeiro no filme, que mudou as balizas do que pode ser o traje tradicional do tapete vermelho. Com vários eventos, várias mudanças de figurino aparecem.

Natalie Portman, que usava um vestido Dior “reimaginado” de 1949, disse à Vogue: “A moda de Cannes parece existir nesta outra era, onde você pode ficar realmente selvagem e radical.”

O festival não é isento de controvérsias. Isabelle Huppert, que apareceu em uma campanha publicitária cancelada, uma das várias que causaram escândalo para a Balenciaga por aparentemente fazer referência a crianças e sexo, usou dois looks da grife francesa. Ela é uma das maiores estrelas a vestir algo de sua coleção mais recente pós-escândalo (ao contrário, nenhuma celebridade usou a marca no Oscar).

Outro comentário foi que poucos hesitaram com a decisão de Chanel de criar figurinos para o filme de retorno de Johnny Depp, Jeanne du Barry, que abriu o festival. Um insider da moda, que trabalha para uma das marcas mais proeminentes no tapete vermelho de Cannes, disse: “Percebi que os principais prêmios dos EUA são mais fortemente apoiados financeiramente – então há muito mais pressão. As marcas querem garantir que haja um retorno sobre o investimento, com foco em looks atraentes, em vez de bonitos”. Enquanto os tapetes vermelhos tendem à previsibilidade comandada pelos estilistas e, na melhor das hipóteses, à tomada de riscos calculados – Kim Kardashian no usou o vestido de Marilyn Monroe no Met Gala – “em Cannes, há menos obrigação de usar certas marcas e certas coisas”.

Naturalmente, esse glamour tende a atrair pessoas de fora de seu círculo íntimo. Clarissa Rosato é uma estilista brasileira que foi a Cannes “com um vestido, uma atriz e um sonho”. Subindo a Croisette na noite de terça-feira vestindo uma de suas próprias criações, ela descreveu Cannes como um festival “liderado pela alta cultura”, não pela moda.“Nos festivais dos EUA, eles usam bege e preto – mas aqui há mais pessoas que correm riscos e você pode fazer com que suas roupas sejam vistas por mais pessoas”, disse ela. “É por isso que muitos designers aparecem.” O vestido de Rosato, um vestido azul diáfano baseado na obra de arte de sua mãe artista, foi usado pela atriz Priscila Vaz – e está fazendo sucesso. “Ficamos parados no tapete vermelho por 45 minutos”, disse Rosato. “Foi louco!”





Extravagância negativa De texturas a silhuetas e opções de tecidos, os usuários do Twitter – que são famosos por sua agilidade em comentar os acontecimentos – foram rápidos em criticar o que as celebridades usaram durante o festival. A Casa Chanel atraiu uma ira particular por vestir celebridades, incluindo Jennie Kim do Blackpink, enquanto outras estrelas foram criticadas pela aparência, cores, enfeites e ajustes gerais de suas roupas.

Jennie Kim, membro do Blackpink, também conhecida como Jennie – embaixadora da Chanel desde 2017 – usava um minivestido branco com ombros transparentes pretos para a estreia de “Idol”, da HBO Max, rapidamente considerada um fracasso pelos usuários do Twitter. Um usuário até afirmou que estava “mantendo as expectativas baixas para Jennie, porque não confia em Chanel de jeito nenhum”.

Brie Larson compareceu ao Kering's Women in Motion Awards, durante o festival, em um vestido Chanel estampado sem mangas para a primavera de 2023, sobreposto por uma capa preta transparente com detalhes em penas. A roupa da atriz vencedora do Oscar não foi preferida pelos usuários do Twitter, um dos quais a comparou a “se vestir como a avó”. Outro declarou sem rodeios: “Outro vestido horrível, ela é 0 para 5”.

A atriz Araya Hargate fez sucesso com seu vestido vermelho transparente na estreia de “Indiana Jones e o mostrador do destino”. Infelizmente, os usuários rapidamente criticaram sua roupa com cinto de espartilho como o “pior vestido” do festival.

Aishwarya Rai ganhou as manchetes pela natureza dramática de sua roupa: um vestido prateado com cauda drapeada e enorme corpete com capuz dobrado revestido de finas lantejoulas prateadas, tudo preso por um enorme laço de veludo preto. No entanto, a peça atraiu a ira de vários usuários do Twitter, que consideraram o vestido sua “pior” roupa até agora no festival. “Uma mulher tão bonita e vestidos tão horríveis”, afirmou um usuário.

Kika Gomes foi outra que despertou a ira dos usuários da rede social por seu conjunto de Cannes, visto com o namorado Pierre Gasly: um vestido preto com painéis entrelaçados com corpete ousado e recortes nas laterais amarrados por tiras brilhantes com cadarço. O vestido da modelo e atriz portuguesa foi considerado “ruim”, com uma usuária afirmando que o vestido “parecia “barato” e “não cai bem”.

Além do festival, foram realizados vários eventos paralelos: Chopard e Donatella Versace organizaram desfiles de moda, Naomi Campbell deu uma festa de aniversário cheia de modelos na Villa Julia, à beira-mar, e o ex-editor da Vanity Fair Graydon Carter e a grife Celine realizaram saraus estrelados no exclusivo Hotel du Cap-Eden- Roc. Até pequenos filmes mostraram alta moda – a recém-formada Saint Laurent Productions colaborou com Pedro Almodóvar criando os figurinos para um curta-metragem A Strange Way of Life.