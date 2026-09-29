Milena se manifesta após Ana Paula Renault criticar e expor fim da amizade em programa ao vivo

A amizade entre Ana Paula Renault, campeã do "BBB 26", e Milena Moreira, a Tia Milena, parece ter chegado ao fim após a final do reality, que ocorreu em abril. A campeã expôs o distanciamento durante uma participação no programa "Blogueirinha Entrevista", no Multishow, na última segunda-feira (28), e a reação da vice-campeã nas redes sociais gerou forte repercussão entre os internautas.

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No bate-papo, Ana Paula falou sobre a relação com o trio "Eternos", aliança que formava no confinamento com Milena e o dançarino Juliano Floss. Enquanto a amizade com Juliano continua, o mesmo não se pode dizer do vínculo com a animadora de festas. A apresentadora lamentou declarações de Milena, que teria dito que elas "estão em patamares de carreira diferentes".

A campeã da edição avaliou o impacto do comentário. "Achei pesado, desnecessário. Eu vi a repercussão e cheguei à conclusão de que não foi boa para ninguém, porque foi uma conexão tão importante. […] Quero que ela seja muito feliz, que ela ocupe todos os espaços mesmo. Brilhe, vença e não deixe ninguém te apagar", declarou Ana Paula.

Milena se manifesta após declarações de Ana Paula

Poucas horas após a entrevista ir ao ar, Tia Milena usou o X, antigo Twitter, para se manifestar de forma irônica. ""É Milena day? Esqueceram de me avisar??? Já falei que não precisa, mas muito obrigada"", escreveu a vice-campeã do reality.

Web reage à resposta de Milena

A postagem de Milena dividiu opiniões, mas a maioria dos internautas saiu em defesa de Ana Paula. Publicações criticando a postura da vice-campeã viralizaram. A mensagem "Milena, vai arranjar o que fazer com todo o respeito" alcançou mais de 18 mil curtidas na plataforma.

Outros comentários apontaram a atitude de Milena como contraditória. "Você fala da mulher toda hr, distorce as informações, taca hate velado, ai só agr que ela esclareceu as coisas de forma educada e carinhosa, vc vem com esse papinho?", questionou uma seguidora. "Ana foi simpática demais, vc deveria ter recebido um esculhambo, isso sim!!!!", completou outra.

Houve também quem analisasse a situação com base no comportamento das duas ainda no confinamento. "Realidade: Milena foi convencida por Breno q ela era a favorita, por isso Milena chutou Ana Paula ainda dentro da casa do BBB, já aqui fora, Milena tentou grudar na Ana, por puro oportunismo mas Ana assistiu os vídeos, e viu tudo q Milena aprontou pra ela na reta final. Ponto", afirmou uma usuária.

Uma internauta destacou que a campeã do reality foi respeitosa ao abordar o assunto. "Ana Paula falou com carinho e respeito de vc. Enalteceu a amizade que tiveram e o seu trabalho. Essas indiretas só mostram que vc foi a vibora mesmo", opinou.