Leonardo volta a beber após 30 dias e brinca sobre abstinência

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O cantor Leonardo encerrou os 30 dias sem consumir álcool e voltou a aparecer com uma cerveja na mão. Médicos recomendaram a pausa na bebida após exames de rotina de sangue apontarem alteração nos níveis de triglicérides.

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Em vídeo publicado por Poliana Rocha nos Stories do Instagram, o sertanejo brincou com o período de abstinência e disse ter enfrentado dificuldades para ficar longe do consumo de bebida alcoólica.

"Trinta dias não foi brincadeira, não, gente. Nunca mais eu faço isso. Eu prefiro ser um gordo feliz do que um magro triste. Graças a Deus passou essa agonia. Viva!", afirmou.

Na sequência, Poliana o incentivou a beber: "Bebe, amor". Leonardo então apareceu segurando a cerveja e comemorou o fim do período de restrição.

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Segundo nota divulgada pela assessoria de Leonardo, a alteração nos exames do artista não foi considerada preocupante, mas levou os médicos a recomendar mudanças na alimentação com uma dieta mais balanceada e a suspensão do consumo de bebidas alcoólicas por 30 dias.