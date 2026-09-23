Leonardo parou de beber: o que acontece no corpo após 30 dias sem álcool

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O cantor Leonardo está há mais de 20 dias sem consumir bebidas alcoólicas após exames de rotina indicarem uma alteração em seus índices de triglicérides. A pausa, recomendada por sua equipe médica, deve durar 30 dias. A mudança foi celebrada por Poliana Rocha, que afirmou ter percebido o cantor “mais leve, mais jovem, mais saudável”.

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A experiência do sertanejo ocorre em um momento em que a abstinência de álcool se torna uma escolha mais comum entre os brasileiros. Segundo a pesquisa “Álcool e a Saúde dos Brasileiros: Panorama 2025”, 64% dos entrevistados declararam não ter bebido em 2025. Entre os jovens, a mudança é ainda mais expressiva.

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A abstenção na faixa etária de 18 a 24 anos passou de 46% para 64%, enquanto entre pessoas de 25 a 34 anos, o índice subiu de 47% para 61%. Mas o que realmente muda no corpo quando o álcool é retirado da rotina?

Um estudo publicado pela revista científica “BMJ Open” mostrou que, após um mês de abstinência, houve redução de 26% na resistência à insulina, além de melhora na pressão arterial, no peso e em exames do fígado.

O fígado começa a se recuperar

O fígado é um dos órgãos com maior capacidade de recuperação. A esteatose, acúmulo de gordura no órgão, é uma das alterações mais reversíveis e pode regredir em poucas semanas. Em casos de fibrose ou cirrose, a recuperação é mais lenta e parcial, mas a abstinência continua sendo essencial.

Um estudo do “Journal of Hepatology” com 633 pacientes com cirrose alcoólica mostrou que um terço atingiu critérios de recomposição do fígado após cinco anos sem beber.

O benéfico efeito cascata

A interrupção do álcool também beneficia outras partes do sistema digestivo. O consumo excessivo pode causar refluxo e irritar a mucosa do estômago. No intestino, a bebida prejudica a barreira intestinal, e após seis semanas sem álcool, marcadores relacionados a essa condição diminuem.

Muitas pessoas também sentem alívio do inchaço, o que pode ocorrer pela combinação de menos calorias, menor retenção de líquidos e melhora dos sintomas gastrointestinais.

Seu sono agradece

Embora o álcool tenha efeito sedativo, ele altera a arquitetura do sono, especialmente a fase REM. A sensação de acordar melhor após parar de beber tem explicação fisiológica. Entre os benefícios estão:

Sono restaurador;

Mais disposição durante o dia;

Melhora do foco;

Redução do despertar noturno;

Redução na desidratação crônica;

Menos fadiga hepática;

Redução de peso e de edemas;

Redução da pressão arterial. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Benefícios a médio e longo prazo

A abstinência reduz o risco de diversos tipos de câncer, como de fígado, esôfago e mama, mas esse é um benefício que se constrói ao longo de anos. Um ensaio clínico do “New England Journal of Medicine” mostrou que pacientes com fibrilação atrial que pararam de beber tiveram menos recorrência de arritmia. não há um prazo universal para o organismo se reequilibrar, pois tudo depende de fatores como idade, genética e tempo de consumo.