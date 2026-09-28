Saúde de Leonardo: cantor faz exames após cortar álcool e emagrecer

O cantor Leonardo, de 63 anos, realizou novos exames na manhã desta segunda-feira (28). Sua esposa, Poliana Rocha, de 49 anos, mostrou um profissional de saúde coletando sangue do artista em sua casa em Goiânia.

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Poliana declarou que os exames são para verificar as taxas do marido. A influenciadora se mostrou confiante com os resultados devido à perda de peso do cantor.



Leonardo mostra a mudança física destacada após dieta e período sem álcool. Foto: Reprodução/Instagram



Há quase 30 dias, Leonardo não consome bebidas alcoólicas. A decisão foi tomada após exames de rotina indicarem uma alteração nos níveis de triglicérides. Segundo a equipe do sertanejo, a mudança não foi alarmante, mas gerou a recomendação de uma dieta que inclui um mês sem álcool.

Desde que iniciou a dieta, fãs notaram que o artista está mais magro e com o rosto mais fino. Poliana já havia celebrado a mudança nas redes sociais. Ela informou que a volta ao consumo de álcool dependerá dos resultados dos novos exames.

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A aparência do cantor também foi comentada por sua ex-nora, a cantora Ana Castela, que namorou Zé Felipe, filho de Leonardo com Poliana. Em um vídeo, ela escreveu: "Você tá desinchado". O artista respondeu com bom humor: "E eu por acaso estava inchado, Ana?".