Zahara Jolie retira sobrenome Pitt e segue decisão dos irmãos
Com a mudança de Zahara, Pax Thien Jolie-Pitt é o único dos seis filhos de Brad Pitt e Angelina Jolie que ainda mantém legalmente o sobrenome paterno
compartilhe
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Zahara Jolie, 21, retirou oficialmente o sobrenome "Pitt" de seu nome. A mudança de Zahara Marley Jolie-Pitt para Zahara Marley Jolie foi autorizada por uma juíza de Los Angeles, nos Estados Unidos, segundo o New York Post.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A decisão ocorre em meio à prolongada disputa familiar envolvendo Brad Pitt, 62, e Angelina Jolie, 51, que se separaram em 2016. O divórcio dos atores só foi finalizado em 2019, mas conflitos relacionados à família continuaram nos anos seguintes.
- Filho de Angelina Jolie e Brad Pitt retira o sobrenome do pai de diploma
- Angelina Jolie e Brad Pitt assinam acordo de divórcio, segundo revista
Zahara, que se formou no Spelman College, já vinha deixando de usar o sobrenome do pai em aparições públicas. Para concluir a alteração legal, ela publicou avisos sobre o pedido no Los Angeles Daily Journal durante quatro semanas, entre junho e julho, conforme exigido pelo processo.
A jovem não foi a primeira dos seis filhos do ex-casal a abandonar o sobrenome paterno. Maddox também passou a usar Jolie, enquanto Shiloh iniciou um processo para retirar "Pitt" do nome ao completar 18 anos em maio de 2024.
Leia Mais
Vivienne adotou apenas o sobrenome Jolie nos créditos do musical da Broadway "The Outsiders". Knox, por sua vez, não incluiu o nome do pai no diploma do ensino médio.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Com a mudança de Zahara, Pax Thien Jolie-Pitt é o único dos seis filhos de Brad Pitt e Angelina Jolie que ainda mantém legalmente o sobrenome paterno.