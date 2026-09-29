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Cultura

Zahara Jolie retira sobrenome Pitt e segue decisão dos irmãos

Com a mudança de Zahara, Pax Thien Jolie-Pitt é o único dos seis filhos de Brad Pitt e Angelina Jolie que ainda mantém legalmente o sobrenome paterno

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Folhapress - Notícias
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Folhapress - Notícias
Repórter
29/09/2026 14:32

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Zahara já vinha deixando de usar o sobrenome do pai em aparições públicas
Zahara já vinha deixando de usar o sobrenome do pai em aparições públicas crédito: Etienne LAURENT / AFP

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Zahara Jolie, 21, retirou oficialmente o sobrenome "Pitt" de seu nome. A mudança de Zahara Marley Jolie-Pitt para Zahara Marley Jolie foi autorizada por uma juíza de Los Angeles, nos Estados Unidos, segundo o New York Post.

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A decisão ocorre em meio à prolongada disputa familiar envolvendo Brad Pitt, 62, e Angelina Jolie, 51, que se separaram em 2016. O divórcio dos atores só foi finalizado em 2019, mas conflitos relacionados à família continuaram nos anos seguintes.



Zahara, que se formou no Spelman College, já vinha deixando de usar o sobrenome do pai em aparições públicas. Para concluir a alteração legal, ela publicou avisos sobre o pedido no Los Angeles Daily Journal durante quatro semanas, entre junho e julho, conforme exigido pelo processo.


A jovem não foi a primeira dos seis filhos do ex-casal a abandonar o sobrenome paterno. Maddox também passou a usar Jolie, enquanto Shiloh iniciou um processo para retirar "Pitt" do nome ao completar 18 anos em maio de 2024.



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Vivienne adotou apenas o sobrenome Jolie nos créditos do musical da Broadway "The Outsiders". Knox, por sua vez, não incluiu o nome do pai no diploma do ensino médio.

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Com a mudança de Zahara, Pax Thien Jolie-Pitt é o único dos seis filhos de Brad Pitt e Angelina Jolie que ainda mantém legalmente o sobrenome paterno.


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