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Angelina Jolie vende mansão por R$ 128 milhões e planeja deixar Los Angeles

Atriz comprou imóvel histórico após a separação de Brad Pitt, em 2017. Ela pretende passar mais tempo no Camboja e viajando para visitar os seis filhos

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ISABELA FAGGIANI
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ISABELA FAGGIANI
Repórter
26/09/2026 09:00

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Angelina Jolie vende mansão que comprou com Brad Pitt
Angelina Jolie vende mansão que comprou com Brad Pitt crédito: AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Angelina Jolie vendeu por US$ 24,75 milhões (cerca de R$ 128 milhões) a mansão onde vivia em Los Angeles, nos Estados Unidos. A negociação acontece após os filhos mais novos da atriz completarem 18 anos e abre caminho para um desejo antigo: deixar a cidade.

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Jolie havia comprado a propriedade, localizada no bairro de Los Feliz, por US$ 24,5 milhões em 2017, após a separação de Brad Pitt. Construída no início do século 20, a casa pertenceu ao cineasta Cecil B. DeMille, um dos nomes da Hollywood clássica.


Segundo o TMZ, a atriz ainda não decidiu onde estabelecerá sua nova base. A intenção é passar mais tempo viajando para visitar os seis filhos e se dedicar a projetos fora dos Estados Unidos.


 


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Um dos destinos será o Camboja, onde Jolie mantém uma casa. A relação da atriz com o país começou durante as filmagens de "Lara Croft: Tomb Raider", em 2000. Dois anos depois, ela adotou Maddox, seu primeiro filho, no país.


A atriz já havia revelado que pretendia deixar Los Angeles quando os gêmeos Knox e Vivienne completassem 18 anos. Em entrevista ao "The Hollywood Reporter", disse que gostaria de passar "muito tempo no Camboja" e visitar familiares espalhados pelo mundo.

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A mansão tem cerca de 1.020 m², seis quartos, dez banheiros, piscina, academia e casa de hóspedes, além de vista para as colinas de Hollywood. O imóvel havia sido anunciado em maio por US$ 29,85 milhões.


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