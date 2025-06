Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt resolve trocar de nome; veja o que muda

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A segunda filha mais velha de Angelina Jolie e Brad Pitt, Shiloh, anunciou que mudou de nome. Durante uma rara aparição em um desfile em Los Angeles, nos Estados Unidos, a menina de 18 anos revelou que não assina mais o sobrenome do pai.

No ano passado, a jovem conseguiu autorização judicial para retirar Pitt do nome e usar apenas o nome de solteira da mãe. "Não havendo objeções, o pedido de mudança de nome é deferido. O Decreto foi assinado e arquivado. O nome da Requerente foi alterado de Shiloh Nouvel Jolie-Pitt para Shiloh Nouvel Jolie”, decidiu o juiz responsável de acordo com o USA Today.

Um produtor de cinema quer convencer Brad Pitt e Angelina Jolie a voltarem a atuar juntos em um filme. O ex-casal vive turbulenta disputa judicial, mas Danny Rossner revelou ao site “Page Six” ter captado US$ 60 milhões (R$ 362 na cotação atual) para atraí-los a seu projeto. divulgação Na entrevista, Rossner afirmou que se dedica ao projeto há 20 anos e o definiu como uma “paixão de vida”. A história se passa em um hotel na França durante a Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945), e o produtor ambiciona ver Pitt como o dono do negócio e Jolie no papel de amante desse personagem. Reprodução Recentemente, Angelina Jolie obteve uma vitória na Justiça contra Brad Pitt. A decisão obriga o ator a tornar públicos e-mails, mensagens e outras manifestações escritas ligadas ao processo de venda de uma vinícola francesa. Divulgação Paul Murphy, advogado de Jolie, declarou à revista People que as condutas de Pitt “prejudicaram Angelina e seus filhos e são centrais para este caso”. De acordo com ele, o ator tentou esconder a documentação por anos. Reprodução / Instagram Os astros de Hollywood compraram a vinícola Château Miraval quando estavam casados. O local passou a ser tema de batalha judicial entre eles após o divórcio, em 2016. Pitt moveu processo alegando que Jolie vendeu sua parte na vinícula sem seu consentimento, o que descumpriria acordo que eles fizeram. Reprodução / Instagram No entanto, a atriz diz que ofereceu vender a Pitt a sua parte, mas o negócio não foi adiante porque o ator queria a inclusão de um contrato de sigilo sobre “abuso físico e emocional de Pitt contra ela e seus filhos”. Um dos casais mais famosos do mundo por alguns anos, Brad Pitt e Angelina Jolie enfrentam um divórcio polêmico que envolve bens materiais valiosos, como a vinícola Château Miraval, e também outro sobre os filhos,em um processo de 350 milhões de dólares. Reprodução de vídeo / Band A propriedade seria um "xodó" do ator, que já deu entrevistas se dizendo um "agricultor" que gosta de "aprender sobre a terra, qual campo é mais adequado para qual uva". Instagram @bradpittofficial Já a parte de Angelina Jolie reforça que Pitt não "construiu" o negócio, mas apenas "visitou os vinhedos para admirar o trabalho dos trabalhadores franceses que realmente fizeram". Reprodução Instagram Em junho de 2024, Shiloh Jolie-Pitt, filha dos atores, entrou na justiça pedindo para remover o sobrenome do pai. Ela quer manter apenas o Jolie, da mãe (com ela na imagem). Na prática, Shiloh já vem usando apenas o sobrenome materno, mas agora quer oficializar a medida. Reprodução de vídeo rede social Além de Shiloh, as outras filhas do ex-casal, Zahara e Vivienne, também já passaram a assinar apenas Jolie em seus nomes. É mais um problema enfrentado por Brad Pitt, que antes foi xingado por outro filho, Pax Jolie-Pitt, de 20 anos. Ele disse que Brad é um "ser humano horrível". O ator encara um divórcio turbulento com Angelina Jolie, com acusações mútuas. Reprodução / Instagram As rusgas de Pax Jolie Pitt com o pai não são de hoje. Quando o jovem tinha 16 anos, ele disse que Brad era uma pessoa desprezível, que fazia os filhos mais novos 'tremerem de medo'. Reprodução de vídeo / TikTok Daily Mail Angelina Jolie e Brad Pitt são pais biológicos dos gêmeos Knox Léon e Vivienne Marcheline. Eles também adotaram Shiloh Nouvel. Maddox Chivan, Pax e Zahara Marley, cada um é de uma nacionalidade diferente. Reprodução/Instagram Brad Pitt e Angelina Jolie começaram a namorar durante as filmagens do filme "Sr. & Sra. Smith" e foram casados por 12 anos. A atriz pediu o divórcio em 2016, e eles foram declarados legalmente solteiros em 2019. Segundo a atriz, "diferenças irreconciliáveis" foram fundamentais para a separação de "Brangelina", como o casal às vezes era chamado pelos fãs. Reprodução / Instagram Pitt chegou a ser investigado por, supostamente, ter agredido fisicamente um de seus filhos, após uma briga com Jolie em que estaria bêbado. O fato teria ocorrido durante uma viagem de avião. Ele negou. www.instagram.com/bradpittofflcial Brad Pitt confessou, em entrevistas, que abusava de drogas e álcool na juventude. E disse que teria parado... "exceto a bebida". www.instagram.com/bradpittofflcial Brad Pitt é ator e produtor de filmes. Entre suas principais premiações estão um Oscar e um Emmy como produtor, além de dois Globos de Ouro como ator. É, hoje, um dos artistas mais bem pagos de Hollywood. www.instagram.com/bradpittofflcial Com uma vasta filmografia, Brad Pitt estrelou filmes históricos como "Clube da luta", "O curioso caso de Benjamin Button" e "Bastardos Inglórios", além de "blockbusters", como "Sr. & Sra. Smith", "Se7en - Os sete crimes capitais", "Guerra Mundial Z", "Encontro marcado" e "Era uma vez em...Hollywood". divulgação Angelina Jolie não é menos famosa ou talentosa. Vencedora de um Oscar como "atriz coadjuvante" em "Girl, Interrupted", em 2000, ganhou ainda maior notoriedade internacional estrelando nos cinemas a heroína dos cinemas "Lara Croft". Foto divulgação do site planocritico.com Filha do ator Jon Voight, Angelina tem uma história que, por um lado, revela uma mulher solidária, que contribui com muitas instituições internacionais. Por outro, tem esquisitices, e já chegou a encomendar a própria morte. Veja na galeria do FLIPAR intitulada "Angelina Jolie faz 49 anos". Reprodução Instagram Voltar Próximo

Conforme exigido por lei na Califórnia, Shiloh publicava avisos públicos semanais sobre sua tentativa de mudar seu nome em um jornal. Já o nome artístico da garota, que é dançarina e apresentou no desfile um número de dança, é Shi Joli.

Brad Pitt e Angelina Jolie têm seis filhos juntos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh. Vivienne e Knox. Os dois ficaram juntos por 12 anos, dos quais dois foram casados. Eles se conheceram em 2005 e se separaram em 2016. O processo de divórcio terminou em 2024.

Segundo fontes próximas à família, Pitt não mantém contato com os filhos, apenas com os dois mais novos, mas de forma limitada. De acordo com a revista People, uma fonte relatou que ele "está feliz com sua namorada, Inés de Ramón, mas a distância dos filhos o machuca".