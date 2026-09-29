Tony Ramos detona uso de Inteligência Artificial para recriar atores: ‘ Um horror’

O ator Tony Ramos se posicionou contra a recriação de artistas por inteligência artificial durante sua participação no programa "Roda Viva" na última segunda-feira, 28. Questionado sobre a prática, ele foi enfático: "Em vida, eu não permitiria nem a pau".

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Para o ator, o uso da tecnologia para substituir ou recriar artistas é uma mentira para o público. "Acho um horror, acho que isso é mentir para quem te assiste. Isso é um subterfúgio para tentar falar que melhora o custo e melhora a qualidade", declarou.

Ele defendeu que a verdadeira qualidade artística vem da humanidade. "Mentira, a qualidade é isso aqui: é carne, é osso, é alma, é vibração", explicou Ramos. "Isso serve para qualquer ser humano, para qualquer profissão".

O ator revelou que foi vítima recentemente de um vídeo manipulado com a tecnologia. Uma deepfake sua, em uma entrevista com Ana Maria Braga, circulou nas redes sociais para vender remédios para a próstata.

"Roubaram minha imagem em uma entrevista com a Ana Maria Braga. Dublaram, mal dublado, aliás, e fizeram eu vender um remédio para próstata", contou.

Sobre a tecnologia, Tony Ramos afirmou que ela "veio para ficar". Ele acredita que será preciso aprender a lidar com a IA, que pode ser "até criminosa".

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Perguntado se incluiria restrições ao uso de sua imagem em testamento, o intérprete de Otoniel em "Quem Ama Cuida" disse que a decisão caberá à sua família. "No pós-morte eu deixo para meus netos, pra minha filha, pro meu filho, eles que resolvam".