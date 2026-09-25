Ana Maria Braga anuncia pausa no Mais Você; saiba o motivo da ausência

Ana Maria Braga anunciou nesta sexta-feira (25) que ficará 45 dias afastada do comando do Mais Você. A pausa começa na próxima segunda-feira (28) e tem como objetivo a gravação da segunda temporada do reality Chef de Alto Nível.

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A competição culinária tem estreia marcada para 13 de outubro, na grade nobre da Globo, e será exibida após o programa Quem Ama Cuida. A apresentadora esclareceu que o afastamento temporário ocorre por bons motivos, dedicados ao formato gastronômico.





Em conversa com Louro Mané durante o programa, a titular comemorou o retorno da atração e brincou: "Está chegando a hora do Chef de Alto Nível!".

Disputa culinária terá 24 participantes

A nova fase do reality reunirá 24 cozinheiros na disputa pelo troféu da temporada e por um prêmio de R$ 500 mil. Na competição, os participantes precisarão demonstrar criatividade e técnica em três cozinhas com estruturas e recursos desiguais.

A avaliação dos pratos ficará a cargo dos chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto.

Antes da estreia no horário noturno, o Mais Você servirá como um aquecimento para a disputa. O programa matinal exibirá os bastidores e o processo de seleção dos concorrentes. "O esquenta começa desse jeito", detalhou Ana Maria.

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Os aspirantes serão recebidos na atração em trios, onde poderão dividir relatos pessoais e apresentar receitas práticas. Segundo a apresentadora, a participação dos competidores nas manhãs da emissora permitirá que o público acompanhe o desempenho de cada um e defina suas preferências antes do início das avaliações no horário nobre.