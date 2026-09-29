Assine
overlay
Início Cultura
HISTÓRIA DO FUNK

Mítico e Igão, do Podpah, lançam documentário sobre a cultura do funk no Brasil

Produção mostra ponto de vista de diferentes gerações que viveram a cultura periférica e enxergavam o funk como estilo de vida, identidade e poder

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
29/09/2026 13:18

compartilhe

×
Mítico e Igão, do Podpah, lançam documentário sobre a cultura do funk no Brasil
Igão e Mítico comandam documentário sobre a história do funk crédito: Divulgação

O Podpah lançou o documentário “Relíquia – A Profecia Vem das Ruas”. A produção resgata memórias da cultura periférica a partir do tênis Mizuno Wave Prophecy 1, criado para corrida, se transformou em um símbolo de conquista e autoestima na cultura do funk e nas periferias brasileiras.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Lançado em 2011, o modelo foi adotado pela cena urbana e transcendeu sua função esportiva. Para muitos, ter um Prophecy nos pés representava a materialização de uma conquista pessoal e um sinal de ascensão social, muito além da ostentação.

O funk foi fundamental para consolidar essa identidade, moldando atitudes e estéticas. O tênis se tornou um elemento central nos bailes e no cotidiano, inspirando mais de uma centena de músicas ao longo dos últimos 15 anos. Mesmo quando saiu do mercado, o modelo foi mantido vivo por colecionadores e oficinas de restauração.

A produção reúne relatos inéditos de Mítico, Igão, Kyan, MC Ktrine, Luana Maia, DJ Thays e MC Neguinho do Kaxeta. O objetivo é reconstruir a atmosfera dos bailes e mostrar a rua como um polo de inovação na moda.

Leia Mais

O projeto integra a campanha de relançamento do Wave Prophecy 1, sob o conceito “Relíquias Nunca Morrem”. A escolha do Podpah para conduzir a narrativa foi estratégica, buscando a genuinidade de quem compartilha dos mesmos códigos e vivências da cultura retratada.

“Ter um Mizuno, como vai ser mostrado no documentário, sempre foi sinônimo de uma conquista muito grande para nós. E essa conquista vem carregada de significados”, contam Igão e Mítico.

Realizado em parceria entre as duas empresas, “Relíquia – A Profecia Vem das Ruas” está disponível no YouTube.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Leia Mais

Tópicos relacionados:

cultura documentario musica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay