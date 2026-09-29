Mítico e Igão, do Podpah, lançam documentário sobre a cultura do funk no Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Podpah lançou o documentário “Relíquia – A Profecia Vem das Ruas”. A produção resgata memórias da cultura periférica a partir do tênis Mizuno Wave Prophecy 1, criado para corrida, se transformou em um símbolo de conquista e autoestima na cultura do funk e nas periferias brasileiras.

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Lançado em 2011, o modelo foi adotado pela cena urbana e transcendeu sua função esportiva. Para muitos, ter um Prophecy nos pés representava a materialização de uma conquista pessoal e um sinal de ascensão social, muito além da ostentação.

O funk foi fundamental para consolidar essa identidade, moldando atitudes e estéticas. O tênis se tornou um elemento central nos bailes e no cotidiano, inspirando mais de uma centena de músicas ao longo dos últimos 15 anos. Mesmo quando saiu do mercado, o modelo foi mantido vivo por colecionadores e oficinas de restauração.

A produção reúne relatos inéditos de Mítico, Igão, Kyan, MC Ktrine, Luana Maia, DJ Thays e MC Neguinho do Kaxeta. O objetivo é reconstruir a atmosfera dos bailes e mostrar a rua como um polo de inovação na moda.

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O projeto integra a campanha de relançamento do Wave Prophecy 1, sob o conceito “Relíquias Nunca Morrem”. A escolha do Podpah para conduzir a narrativa foi estratégica, buscando a genuinidade de quem compartilha dos mesmos códigos e vivências da cultura retratada.

“Ter um Mizuno, como vai ser mostrado no documentário, sempre foi sinônimo de uma conquista muito grande para nós. E essa conquista vem carregada de significados”, contam Igão e Mítico.

Realizado em parceria entre as duas empresas, “Relíquia – A Profecia Vem das Ruas” está disponível no YouTube.

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