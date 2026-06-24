Pioneira do funk LGBTQIA+, Lia Clark comemora trajetória com turnê no Brasil e na Europa

Lia Clark inicia 2026 celebrando uma década de carreira e ampliando o alcance de seu funk LGBTQIA+ para além das fronteiras brasileiras. A cantora e drag queen, que nasceu em Santos (SP), anunciou a etapa completa da turnê Fenomenal, que teve início oficial em fevereiro e agora inclui apresentações em cidades europeias como Dublin, Berlim, Hamburgo, Porto e Lisboa, além de diversas cidades no Brasil. Ademais, a série de shows marca também o ciclo do álbum FENOMENAL, quarto trabalho de estúdio da artista, lançado em dezembro de 2025.

Conhecida por unir batidas de funk, estética pop e performance drag, Lia Clark consolidou ao longo dos últimos dez anos uma presença constante na cena musical LGBTQIA+ brasileira. Assim, a nova turnê coloca esse percurso sob os holofotes, com um repertório que revisita os primeiros hits virais e apresenta a sonoridade mais recente, baseada em um funk eletrônico pensado para grandes palcos. Além disso, a circulação internacional dos shows reforça o processo de expansão do funk produzido por artistas LGBTQIA para públicos diversos.

Lia Clark inicia 2026 celebrando uma década de carreira e ampliando o alcance de seu funk LGBTQIA+ para além das fronteiras brasileiras – Divulgação

Trajetória de Lia Clark e o caminho até o funk LGBTQIA Fenomenal

A carreira de Lia Clark ganhou projeção nacional em 2016, com o lançamento de Trava Trava, faixa que se espalhou rapidamente pelas redes sociais e pistas de dança. Assim, a música abriu espaço para que uma drag queen ocupasse com mais força um território tradicionalmente dominado por homens cis heterossexuais no funk. Ao longo dos anos seguintes, a cantora lançou singles, EPs e álbuns que ajudaram a consolidar um segmento de funk LGBTQIA mais visível e conectado à cultura pop.

Esse percurso foi marcado pela combinação de letras voltadas ao universo das festas, da liberdade corporal e da vivência queer com produções pensadas para o baile, a boate e os festivais. Sem romper com a estrutura clássica do funk, Lia incorporou elementos de pop e música eletrônica, aproximando o gênero de sonoridades consumidas por públicos urbanos e conectados ao streaming. Ademais, a presença constante em festivais, paradas LGBTQIA+ e eventos culturais também contribuiu para que a imagem da artista se tornasse um símbolo de representatividade.

Como o álbum FENOMENAL define a fase atual da carreira?

Lançado em dezembro de 2025, FENOMENAL é apontado como um marco dessa fase de maturidade artística. O disco reúne 13 faixas que mesclam funk brasileiro, pop e música eletrônica, reforçando o foco de Lia Clark em um funk mais dançante e trabalhado para o palco. No projeto, a cantora se aproxima ainda mais da cena do funk ao convidar nomes como MC Mari, MC Carol e o cantor Johnny Hooker, construindo pontes entre o universo LGBTQIA, o pop alternativo e o funk de periferia.

No conceito musical do álbum, a artista investe em batidas eletrônicas, sintetizadores e drops típicos de pistas de música eletrônica, sem abandonar o tamborzão e os graves característicos do funk carioca e paulista. Esse híbrido sonoro reforça a proposta de um funk eletrônico, capaz de dialogar tanto com o público de boate quanto com plateias de festivais internacionais. As letras transitam entre a autoafirmação, empoderamento, o deboche e a celebração das identidades dissidentes, mantendo a marca registrada da cantora.

A presença de colaborações com artistas da cena do funk e do pop amplia o alcance do projeto e reforça a ideia de comunidade. Parcerias com MCs já consolidados nesse universo ajudam a legitimar o trânsito de uma drag queen em um gênero historicamente marcado por masculinidades normativas. Ao mesmo tempo, artistas ligados à música pop e alternativa aproximam o álbum de ouvintes que talvez não acompanhassem o funk de forma habitual, ampliando a audiência do trabalho.

O que a turnê Fenomenal leva para o Brasil e para a Europa?

A turnê Fenomenal foi estruturada para celebrar os 10 anos de carreira de Lia Clark, reunindo momentos centrais de sua discografia. Os shows apresentam um repertório que passa por Trava Trava, pelos sucessos lançados nos anos seguintes e pelas faixas mais recentes do álbum FENOMENAL. O espetáculo aposta em coreografias, cenários coloridos, figurinos elaborados e elementos visuais que destacam a relação entre a arte drag e a cultura do baile funk.

No Brasil, a rota da turnê inclui apresentações em capitais e cidades de médio porte, em casas de show, festivais e eventos ligados ao calendário LGBTQIA. Na etapa internacional, o foco está em cidades com forte cena cultural e presença de comunidades brasileiras e queer, como Dublin, Berlim, Hamburgo, Porto e Lisboa. Nessas praças, o projeto leva um recorte do funk LGBTQIA brasileiro para públicos que acompanham a expansão do gênero pelo streaming e pelas redes.

Em entrevista à revista Rolling Stone Brasil, Lia Clark resumiu um dos eixos centrais dessa fase ao afirmar: Estou muito feliz de estar trazendo esse funk eletrônico para cima dos palcos, o unindo com a arte drag que sempre esteve muito conectada com a música eletrônica. Fizemos uma fusão muito legal para esse show, e estou muito empolgada com os lugares que estamos conseguindo ir e levando a união dessas artes. A declaração destaca a intenção de aproximar a tradição das discotecas e da performance drag da estética atual do funk de pista.

A turnê Fenomenal foi estruturada para celebrar os 10 anos de carreira de Lia Clark, reunindo momentos centrais de sua discografia – Divulgação

Impacto e representatividade de Lia Clark no funk LGBTQIA

Ao longo da última década, a presença de Lia Clark ajudou a consolidar um espaço mais visível para artistas LGBTQIA no funk. Sua atuação como drag queen pioneira no gênero abriu caminho para que outras pessoas LGBTQIA experimentassem o funk não apenas como público, mas como protagonistas de carreira. A circulação de suas músicas em bailes, boates e plataformas digitais contribuiu para normalizar imagens e narrativas queer em um cenário musical antes pouco aberto a essas identidades.

Esse impacto pode ser observado em diferentes frentes. Em termos estéticos, a artista ampliou o repertório visual do funk com figurinos, maquiagens e performances inspiradas tanto na cultura drag quanto no pop internacional. No plano simbólico, suas letras e clipes trouxeram personagens LGBTQIA para o centro da narrativa, em vez de retratá-los como coadjuvantes. No campo profissional, o sucesso de singles e álbuns mostrou a viabilidade comercial de um funk queer em diálogo com o mercado mainstream.

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Fortalecimento da presença LGBTQIA no funk e no pop brasileiro;

Ampliação da imagem da drag queen como artista de palco em grandes estruturas;

Conexão entre baile funk, música eletrônica e cultura de clube;

Criação de repertório para festas, paradas e eventos da comunidade;

Projeção internacional de um funk produzido por artistas LGBTQIA.

Com a turnê Fenomenal percorrendo cidades brasileiras e europeias em 2026, Lia Clark reforça o percurso iniciado com Trava Trava e consolida a imagem de uma artista que transformou experiências LGBTQIA em material para o funk e o pop. A circulação do show em diferentes países indica um momento em que o funk LGBTQIA se torna parte da vitrine global da música brasileira, com espaço tanto para o baile quanto para a performance drag em grandes palcos.