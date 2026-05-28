Wizard by Pearson inaugura espaços no Grupo Podpah

A Wizard by Pearson, escola de idiomas do Brasil e parte do grupo Pearson, está com dois espaços temáticos no escritório do Grupo Podpah, em São Paulo. As salas — uma voltada para estudos e outra para jogos e descontração.

Um dos ambientes conta com uma WizPen — caneta inteligente da Wizard by Pearson — disponível permanentemente no espaço, reforçando a proposta de tornar o aprendizado de inglês parte do cotidiano dos apresentadores e da equipe. As salas funcionarão também como espaço de aulas de inglês para os apresentadores Igão e Mítico.

Uma parceria construída em camadas

A relação entre Wizard by Pearson e o ecossistema do Podpah teve início em janeiro de 2025, com um episódio de patrocínio master que superou 1 milhão de visualizações.

Paralelamente, a marca esteve presente em mais três episódios do podcast — e a inauguração marca a evolução dessa relação para um modelo verdadeiramente 360°, que combina presença física, conteúdo, entretenimento esportivo e responsabilidade social.

As ações em andamento e previstas para 2026 incluem:

Podpah Podcast: além dos episódios patrocinados e das salas inauguradas, está previsto em breve um evento online com a participação direta de Igão e Mítico, bem como uma campanha promocional e outras ativações ao longo do ano.

além dos episódios patrocinados e das salas inauguradas, está previsto em breve um evento online com a participação direta de Igão e Mítico, bem como uma campanha promocional e outras ativações ao longo do ano. Madhouse TV e Kings League Brasil: desde o início da temporada, a Wizard by Pearson está presente como marca patrocinadora nas transmissões dos jogos da Kings League Brasil realizadas pela Madhouse TV. A ativação inclui um quadro especial durante as transmissões em que termos em inglês que aparecem nos jogos são explicados pela marca — conectando o universo do futebol ao aprendizado do idioma de forma orgânica e contextualizada. A ação se estende até o fim da temporada, em maio.

desde o início da temporada, a Wizard by Pearson está presente como marca patrocinadora nas transmissões dos jogos da Kings League Brasil realizadas pela Madhouse TV. A ativação inclui um quadro especial durante as transmissões em que termos em inglês que aparecem nos jogos são explicados pela marca — conectando o universo do futebol ao aprendizado do idioma de forma orgânica e contextualizada. A ação se estende até o fim da temporada, em maio. Miami Dolphins: no segundo semestre de 2026, a Wizard by Pearson realizará uma ação social em parceria com a franquia da NFL, unindo esporte e propósito em torno do aprendizado do inglês. Detalhes serão divulgados em breve.



Entretenimento como território estratégico

A amplitude dessa parceria reflete uma mudança de posicionamento da Wizard by Pearson no que diz respeito à sua estratégia de marca: em vez de ocupar espaços publicitários convencionais, a Wizard passa a habitar os territórios onde seu público já está — seja no podcast mais assistido do Brasil, nas transmissões de uma liga de futebol que movimenta uma nova geração de torcedores ou no universo do esporte americano.

O denominador comum de todas essas frentes é o mesmo público: adultos entre 18 e 35 anos que reconhecem o inglês como uma habilidade essencial, mas buscam um método que se encaixe no seu estilo de vida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O aprendizado se constrói quando o aluno está num ambiente em que se sente confiante para se expressar. Estar dentro do Podpah — e de todo esse ecossistema — é levar essa mentalidade para lugares onde milhões de pessoas já se identificam”, afirma Anderson Estevão, diretor de franquias Latam da Pearson.