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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

'Em Construção' marca o retorno do Grupo Motirô após 20 anos

Trio, que transformou o hip hop nacional, retorna com um novo hino para as pistas

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Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
26/03/2026 14:40

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'Em Construção' marca o retorno do Grupo Motirô após 20 anos - (crédito: Divulgação)
'Em Construção' marca o retorno do Grupo Motirô após 20 anos crédito: Divulgação

Duas décadas após transformarem as pistas de dança do Brasil, o lendário trio Motirô — formado por DJ Hum, Cabal e Lino Krizz — anuncia seu aguardado retorno. O grupo, que marcou a história da música urbana, acaba de lançar o single comemorativo Em Construção, marcando o reencontro de uma das formações mais influentes do rap nacional.

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O início dos anos 2000 foi o divisor de águas para o hip hop global, e no Brasil não foi diferente. Em 2003, o Motirô presenteou o público com o clássico Senhorita, um hino atemporal que rompeu as barreiras do gênero, dominou as paradas musicais e provou a versatilidade do rap brasileiro ao conquistar tanto as ruas quanto as grandes baladas. Após o relançamento do álbum em CD e vinil em 2006, os integrantes seguiram carreiras solo de sucesso, deixando um hiato que só aumentou o status cult do grupo.

Agora, 20 anos depois, o Motirô prova que sua química permanece intacta. O novo single, Em Construção, chega com um beat altamente dançante, mantendo a essência que tornou o trio famoso: música feita para a pista.

A produção impecável de DJ Hum fornece a base perfeita para a entrega natural e precisa das rimas de Cabal, enquanto Lino Krizz eleva a faixa com seus refrões marcantes e carismáticos. O resultado é uma faixa energética, que equilibra a nostalgia de um legado glorioso com a modernidade da produção atual.

Em Construção é mais do que um single comemorativo; é a reafirmação de que o bom hip hop é eterno e continua evoluindo. O novo single já está disponível em todas as plataformas de streaming e terá uma tiragem exclusiva em vinil 7 polegadas pela Humbatuque Records.

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