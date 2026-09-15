Sérgio Hondjakoff, o Cabeção de 'Malhação', é confirmado em 'A Fazenda 18'

Nesta segunda-feira (14/9), a Record confirmou o ator Sérgio Hondjakoff como participante de "A Fazenda 18". Ele é conhecido por ter interpretado o personagem Cabeção, em "Malhação" (TV Globo), por seis temporadas, entre 2000 e 2006. O anúncio foi feito durante a estreia do reality show apresentado por Adriane Galisteu.

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Sérgio Hondjakoff, 41 anos, nasceu em Nova York e mora em Itaipuaçu (RJ). De ascendência materna russa, começou a carreira aos quatro anos de idade, atuando em comerciais e fotos publicitárias. Aos sete, participou da "Escolinha do professor Raimundo" como filho do personagem Rolando Lero. Como Chumbinho, participou do programa "Clube da criança" (Manchete).

Em 1998, esteve na novela "Meu bem querer". Em 2000, deu vida a Artur Malta, o Cabeção, em "Malhação", papel que interpretou por seis temporadas, entre 2000 e 2006. Ele também ficou conhecido por enfrentar uma longa batalha contra a dependência química e o vício em álcool.

A Fazenda 18



A Fazenda é um reality show em que os participantes, ou peões, como são conhecidos, precisam conviver em uma propriedade rural montada pela Record em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Ao longo do programa, eles disputam provas e a preferência do público para permanecer na competição.

A atração é dirigida por Rodrigo Carelli e, ao longo dos anos, foi palco de diversos desentendimentos, confusões e brigas entre os participantes. O programa ficou conhecido por reunir famosos e subcelebridades com perfis polêmicos e disposição para o barraco.

A 18ª edição do programa terá como principal novidade uma dinâmica chamada de Os Visitantes, por meio da qual dois homens e duas mulheres vão entrar no programa depois da chegada dos peões. Eles poderão tomar decisões e participar de provas. No final da semana, o público poderá decidir se um ou até os quatro "visitantes" se juntarão ao elenco.

O vencedor de "A Fazenda 18" receberá um prêmio de R$ 2 milhões.

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