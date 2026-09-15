Se Eu Fosse Você 3: Disney confirma nova data de estreia nos cinemas brasileiros

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"Se Eu Fosse Você 3", uma das comédias mais aguardadas do cinema nacional, já tem data certa para chegar às telonas: 8 de outubro de 2026. O filme marca o retorno da icônica dupla formada por Cláudio (Tony Ramos) e Helena (Glória Pires), que promete novas confusões e muitas risadas em todas as principais salas de cinema do país.

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A nova data foi confirmada pela The Walt Disney Company Brasil em comunicado à imprensa, e representa a segunda mudança no calendário do longa. Inicialmente previsto para 4 de junho de 2026, o filme chegou a ser remarcado para 3 de setembro antes de fechar, em definitivo, em 8 de outubro, cerca de um mês depois da previsão anterior. A distribuição fica a cargo da Buena Vista International, e a produção é assinada por Daniel Filho e Vilma Lustosa, através da Total Entertainment.

Quem dirige o novo filme?

Diferentemente dos dois primeiros longas, "Se Eu Fosse Você 3" não é dirigido por Daniel Filho. Quem assina a direção desta vez é Anita Barbosa, conhecida por "Amor.com" e "Matches", com roteiro de Leandro Santos. Daniel Filho, responsável pela direção de "Se Eu Fosse Você" (2006) e "Se Eu Fosse Você 2" (2009), segue ligado ao projeto como supervisor artístico, garantindo a continuidade do tom e do legado da franquia.

O que esperar da nova história?

A trama de "Se Eu Fosse Você 3" se passa duas décadas após a última troca de corpos entre Cláudio e Helena, que agora vivem uma nova fase da vida ao lado da filha Bia, hoje adulta e casada com Aquiles. Bia é interpretada por Cleo Pires, filha de Glória Pires na vida real, enquanto Rafael Infante assume o papel de Aquiles.

Segundo a sinopse oficial, tudo parece em equilíbrio na família até que uma situação inesperada abala essa harmonia. O "raio" místico que provoca a troca de corpos cai novamente, desta vez colocando à prova toda a estrutura familiar, e não apenas o casal original. A ideia é repetir a fórmula de sucesso dos dois primeiros filmes, mas ampliando o conflito para a nova geração de personagens, criando um jogo de perspectivas entre pais e filhos.

O elenco também conta com Valentina Daniel, Paulo Rocha, Yohama Eshima, Dan Ferreira e Rosi Campos, além de uma participação especial de Fefe Schneider.

A franquia até aqui

"Se Eu Fosse Você" estreou em 2006, seguido por "Se Eu Fosse Você 2" em 2009, ambos com Tony Ramos e Glória Pires nos papéis principais e grande sucesso de bilheteria, consolidando-se como uma das franquias mais queridas do cinema nacional. Passados 17 anos do último lançamento, "Se Eu Fosse Você 3" é aguardado como um possível fenômeno de público, apostando na nostalgia do público que acompanhou os filmes originais e na renovação trazida pela nova geração de atores.

Principais atrativos do novo longa: