'Era uma vez minha 1ª vez': novo filme de Thalita Rebouças chega aos cinemas
Longa acompanha jornada de autoconhecimento de quatro amigas; saiba mais sobre a adaptação que chega com exclusividade aos cinemas nesta quinta
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A nova adaptação de Thalita Rebouças, "Era uma vez minha 1ª vez", chega aos cinemas nesta quinta-feira (17/9). O longa, baseado no livro homônimo da autora, estreia exclusivamente nas salas da Cinemark.
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Com direção de Claudia Castro e roteiro de Rebouças em parceria com João Paulo Horta, o filme aborda ritos de passagem da juventude de forma leve e bem-humorada. A narrativa explora temas como amadurecimento, amizade e sexualidade.
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Qual a história do filme?
A trama acompanha quatro amigas: Teresa, Clara, Tuca e Patty. Elas fazem um pacto para perder a virgindade até a formatura. Ao longo dessa jornada, cada uma lida com seus próprios relacionamentos, dúvidas e inseguranças.
As personagens percebem que o tempo e os sentimentos acontecem de forma única. Segundo a sinopse, é uma narrativa sensível sobre expectativa e o limite entre a pressa e a descoberta.
O quarteto principal é interpretado por Letícia Braga, Castorine, Lívia Silva e Duda Matte. O elenco também conta com Cauã Martins, Caian Zattar, Cintia Rosa, Pedro Ogata, JP Rufino e Duda Pimenta.
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A produção e distribuição são da Na Paralela Filmes, com codistribuição da A Fábrica, em parceria com a RioFilme. A coprodução é da Warner Bros. Pictures e RioFilme, com investimento do BRDE, por meio do Fundo Setorial do Audiovisual e da Ancine.