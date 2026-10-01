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'Verity': Anne Hathaway e Dakota Johnson no suspense erótico do ano

Adaptação do best-seller de Colleen Hoover aposta em triângulo amoroso e segredos; entenda por que o filme está dividindo as opiniões da crítica

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
01/10/2026 12:41 - atualizado em 01/10/2026 12:45

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'Verity': Anne Hathaway e Dakota Johnson no suspense erótico do ano
Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett em imagem de divulgação da adaptação de &quot;Verity&quot;, o best-seller de Colleen Hoover crédito: Divulgação

A adaptação do best-seller “Verity”, de Colleen Hoover, transforma o thriller psicológico original em um suspense erótico estrelado por Anne Hathaway e Dakota Johnson. A trama, que também conta com Josh Hartnett, explora a manipulação da verdade em um triângulo amoroso cercado de segredos.

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O filme aposta em uma atmosfera sensual para contar a história, mas a execução divide opiniões. A direção de Michael Showalter buscou inspiração em “Instinto selvagem, de Paul Verhoven, mas quem já viu o filme afirma que o resultado se aproxima mais de uma franquia como “50 tons de cinza”.

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A história começa com um encontro entre a escritora Lowen Ashleigh (Dakota Johnson) e Jeremy (Josh Hartnett). Logo depois, Lowen é convidada para atuar como ghost writer da famosa autora Verity Crawford (Anne Hathaway), esposa de Jeremy.

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Verity vive reclusa e sob cuidados em casa após um acidente que a deixou com graves sequelas neurológicas. Com a formação do triângulo amoroso, o filme parte para construir o erotismo, com destaque para detalhes como marcas de mordida na cabeceira da cama.

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