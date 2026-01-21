Atriz de sucesso no cinema, Dakota Johnson tem clube de livro

“50 Tons de Cinza” começou como uma fanfic da saga “Crepúsculo” e foi escrito pela autora britânica E. L. James sob o título original “Master of the Universe”. A história foi publicada como livro em 2011, e se tornou um fenômeno editorial. A trilogia inclui também “50 Tons Mais Escuro” e “50 Tons de Liberdade”.