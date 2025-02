Autora de 'É assim que acaba' apaga fotos com Blake Lively e Justin Baldoni

Colleen Hoover, de 45 anos, voltou nesta semana ao Instagram, três semanas após ter desativado seu perfil na rede social.

No retorno, internautas notaram que a escritora norte-americana deletou de seu perfil as fotos em que aparecia acompanhada de Blake Lively, de 37, que estrelou a adaptação de seu livro "É assim que acaba". De acordo com o jornal The Sun, nem mesmo um post em que havia sido marcada pela atriz escapou da 'limpa'.

Ela também apagou a mensagem de apoio a Blake, que havia publicado no início do imbróglio judicial desta contra o ator Justin Baldoni, de 41 anos, também parte da adaptação lançada em agosto de 2024. "Você não tem sido nada além de honesta, gentil, solidária e paciente desde o dia em que nos conhecemos. Obrigado por ser exatamente o ser humano que você é. Nunca mude. Nunca murche", escrevera a autora na ocasião.

Colleen também excluiu de sua timeline posts em que Baldoni aparecia. Ela parece não querer mais tomar partido de nenhum dos lados da disputa legal que há meses vem tomando as manchetes da mídia internacional. Entre o fim do último ano e o início deste, Lively processou o colega de elenco por assédio e tentativa de difamação. Ele, por sua vez, alegou que, na verdade, a atriz era quem tentava difamá-lo com o esquema judicial.

Tentando se manter longe das polêmicas, Collen Hoover foca, agora, na adaptação de seu último livro, "Verity", para os cinemas. Trata-se de um suspense psicológico que terá Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett nos papéis principais.