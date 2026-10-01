Paul McCartney relembra colapso mental após fim dos Beatles

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paul McCartney, 84, comparou o fim dos Beatles a ser demitido do único emprego que teve na vida. O cantor relembrou o período difícil após a separação da banda, em 1970, e contou que passou a beber enquanto tentava descobrir como seguir a carreira sem John Lennon, George Harrison e Ringo Starr.

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"O que você faz depois dos Beatles? Os Beatles terminaram, esse foi o único trabalho que você teve e, então, você não o tem mais. É como se tivesse sido demitido", disse. A declaração foi dada em uma conversa com o diretor Judd Apatow após uma exibição especial do documentário "Paul McCartney: Man on the Run", em Los Angeles.

Ao ouvir de Apatow que aquele período parecia uma espécie de colapso mental, McCartney concordou. "Eu comecei a beber. Estava sozinho na Escócia, com uma pequena família recém-formada. Ninguém ia me repreender por beber demais", afirmou. "Foi muito divertido até deixar de ser."

O ex-Beatle contou que os filhos e Linda McCartney, com quem foi casado até a morte dela, em 1998, tiveram papel importante para que ele deixasse aquela fase para trás. Foi também ao lado da mulher que o músico começou a construir um novo caminho profissional e, em 1971, formou a banda Wings, que ficou em atividade até 1981.

A ideia de começar outro grupo musical, porém, trouxe um dilema. McCartney não queria simplesmente repetir o trabalho que havia feito com os Beatles e, no início, se recusava até mesmo a incluir músicas do antigo grupo em seus shows. "Ficar sozinho foi muito assustador, porque eu sempre tive a união do grupo. Mas aí eu tive que descobrir como faria isso e tornar diferente", afirmou.

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McCartney também falou sobre as desavenças com John Lennon após a separação da banda. Apesar das críticas públicas e das provocações que trocaram na época, afirmou que o carinho pelo antigo parceiro nunca mudou. "Eu amava John, amo até hoje e sempre vou amar. Não importava, como não importou, o que ele dissesse ou fizesse, porque eu o conhecia desde os 15 anos", afirmou.