Paul McCartney lança faixa silenciosa em protesto contra uso indevido de IA

Redação Flipar
  • “Temos que ter cuidado com isso, porque pode simplesmente tomar conta de tudo e não queremos que isso aconteça, principalmente para os jovens compositores e escritores para quem pode ser a única maneira de construir uma carreira”, disse McCartney sobre a IA
  • Não é de hoje que Paul McCartney demonstra preocupação com o avanço da IA na música. Ele e Elton John, inclusive, solicitaram ao governo do Reino Unido medidas mais rígidas para impedir que algoritmos usem obras de artistas sem permissão, além de defenderem uma legislação que restrinja o treinamento de IA com material protegido por direitos autorais.
  • McCartney, apesar de ainda fazer shows pelo mundo, tem uma empresa que cuida dos direitos autorais de vários artistas.
  • Além do ativismo contra a IA nas expressões artísticas, o cantor também é ativo na causa da preservação dos animais, e para reforçar seu posicionamento, segue uma alimentação totalmente vegetariana.
  • No início de novembro, criticou o cardápio da COP30, realizada em Belém do Pará, por não ser integralmente vegetariano. Em carta assinada em parceria com a ONG Peta, ele afirmou que a pecuária responde por grande parte do desmatamento global e comparou a situação a “oferecer cigarros em uma palestra sobre prevenção de câncer”.
  • Saiba mais a seguir sobre a trajetória de James Paul McCartney, nascido em 18 de junho de 1942, em Liverpool, na Inglaterra, e reconhecido como uma das principais figuras do rock mundial.
  • Sua carreira começou a decolar quando formou parte da banda “Os Quarrymen
  • “Os Quarrymen” evoluíram e se tornaram os “Beatles” em 1960. A partir daí, ao lado de John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, McCartney participou de uma formação que redefiniu a música popular e influenciou no desenvolvimento do rock.
  • O sucesso do grupo ultrapassou fronteiras, com mais de 600 milhões de discos vendidos e recordes na parada Billboard Hot 100. Entre suas canções mais conhecidas estão “Yesterday”, “Hey Jude”, “Let It Be”, “Here Comes the Sun” e “A Hard Day’s Night”.
  • Na década de 1970, ele formou a banda Wings com Linda McCartney e Denny Laine, lançando sucessos como “Band on the Run”.
  • Ao longo da carreira, McCartney lançou mais de 30 álbuns entre estúdio, compilações, ao vivo e projetos especiais, além de acumular 83 indicações ao Grammy, com 18 vitórias.
  • Entre suas músicas mais conhecidas estão “FourFiveSeconds”, “Say Say Say”, Ebony and Ivory”, “Let Me Roll It”, “Maybe I’m Amazed” e “Live and Let Die”.
  • Na vida pessoal, McCartney foi casado com Linda Eastman até 1998 e teve com ela três filhos: Mary, Stella e James, além de adotar Heather. Em 2011, casou-se com Nancy Shevell.
  • Curiosidade: Paul McCartney foi o primeiro integrante dos Beatles a receber o título de Sir.
