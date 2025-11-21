Galeria
Paul McCartney lança faixa silenciosa em protesto contra uso indevido de IA
-
“Temos que ter cuidado com isso, porque pode simplesmente tomar conta de tudo e não queremos que isso aconteça, principalmente para os jovens compositores e escritores para quem pode ser a única maneira de construir uma carreira”, disse McCartney sobre a IA Foto: Reprodução/@paulmccartney
-
Não é de hoje que Paul McCartney demonstra preocupação com o avanço da IA na música. Ele e Elton John, inclusive, solicitaram ao governo do Reino Unido medidas mais rígidas para impedir que algoritmos usem obras de artistas sem permissão, além de defenderem uma legislação que restrinja o treinamento de IA com material protegido por direitos autorais. Foto: Instagram/ @paulmccartney
-
McCartney, apesar de ainda fazer shows pelo mundo, tem uma empresa que cuida dos direitos autorais de vários artistas. Foto: Ralph PH/Wikimedia Commons
-
Além do ativismo contra a IA nas expressões artísticas, o cantor também é ativo na causa da preservação dos animais, e para reforçar seu posicionamento, segue uma alimentação totalmente vegetariana. Foto: scott bauer wikimedia commons
-
-
No início de novembro, criticou o cardápio da COP30, realizada em Belém do Pará, por não ser integralmente vegetariano. Em carta assinada em parceria com a ONG Peta, ele afirmou que a pecuária responde por grande parte do desmatamento global e comparou a situação a “oferecer cigarros em uma palestra sobre prevenção de câncer”. Foto: - Divulgação
-
Saiba mais a seguir sobre a trajetória de James Paul McCartney, nascido em 18 de junho de 1942, em Liverpool, na Inglaterra, e reconhecido como uma das principais figuras do rock mundial. Foto: Youtube/NFL
-
Sua carreira começou a decolar quando formou parte da banda “Os Quarrymen" em 1956, grupo originalmente formado por John Lennon e amigos da escola, cujo nome veio de um verso da canção da Quarry Bank High School. Foto: Wikimedia Commons/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
-
-
“Os Quarrymen” evoluíram e se tornaram os “Beatles” em 1960. A partir daí, ao lado de John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, McCartney participou de uma formação que redefiniu a música popular e influenciou no desenvolvimento do rock. Foto: Reprodução/@thebeatles
-
O sucesso do grupo ultrapassou fronteiras, com mais de 600 milhões de discos vendidos e recordes na parada Billboard Hot 100. Entre suas canções mais conhecidas estão “Yesterday”, “Hey Jude”, “Let It Be”, “Here Comes the Sun” e “A Hard Day’s Night”. Foto: Reprodução/@thebeatles
-
Na década de 1970, ele formou a banda Wings com Linda McCartney e Denny Laine, lançando sucessos como “Band on the Run”. Foto: Capitol Records/Wikimedia Commons
-
-
Ao longo da carreira, McCartney lançou mais de 30 álbuns entre estúdio, compilações, ao vivo e projetos especiais, além de acumular 83 indicações ao Grammy, com 18 vitórias. Foto: Divulgação
-
Entre suas músicas mais conhecidas estão “FourFiveSeconds”, “Say Say Say”, Ebony and Ivory”, “Let Me Roll It”, “Maybe I’m Amazed” e “Live and Let Die”. Foto: MPL Communications
-
Na vida pessoal, McCartney foi casado com Linda Eastman até 1998 e teve com ela três filhos: Mary, Stella e James, além de adotar Heather. Em 2011, casou-se com Nancy Shevell. Foto: Reprodução/ BTV
-
-
Curiosidade: Paul McCartney foi o primeiro integrante dos Beatles a receber o título de Sir. Foto: wikimedia commons Raph_PH