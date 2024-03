Pattie Boyd, 80, leiloou uma coleção de itens pessoais, como cartas e composições escritas à mão de seus ex-maridos, Eric Clapton, 78, e George Harrison, morto em 2001.





A modelo vendeu suas recordações para a casa de leilões Christie's e arrecadou o montante de US$ 3 milhões, cerca de R$ 14,9 milhões na atual conversão. Foram 110 itens de seu acervo, como fotos raras de viagens dos Beatles, desenhos, cartões postais e imagens fotografadas por Harrison.





Entre os itens íntimos há um bilhete escrito na década de 1960 por Harrison para a esposa com os dizeres "Pattie, não esqueça que eu te amo, George", que foi arrematado por R$ 43 mil.

Triângulo amoroso

A polêmica carta escrita por Clapton se declarando para a fotógrafa, enquanto ela ainda estava casada com o integrante do The Beatles, no ano de 1970, também estava entre os itens leiloados. Um comprador anônimo arrematou a confissão apaixonada de amor do músico por R$ 674 mil.





A letra escrita à mão de "Mystical One", por George Harrison em 1992, foi comprada pelo valor R$ 301 mil. O item mais caro leiloado foi a capa original do disco "Layla and Other Assorted Love Songs", um dos principais da carreira de Eric Clapton, pelo preço de R$ 12,4 milhões.