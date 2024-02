Paul McCartney, em show no Estadio Vicente Calderon, em Madri, na Espanha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Paul McCartney revelou, durante o podcast 'A Life in Lyrics', a origem de um verso da música "Yesterday", uma das canções mais conhecidas dos Beatles.



Ele disse que a inspiração por trás do verso "I said something wrong" (Eu disse algo errado) foi uma conversa que envergonhou sua mãe, uma pessoa que ele considerava chique.



"Estávamos no quintal e ela falava de forma elegante. Ela era de origem irlandesa e era enfermeira. Portanto, estava acima da média", disse o cantor. Durante a conversa, ele considerou pomposo o modo como ela pronunciou uma palavra. Por isso, a corrigiu repetindo o mesmo termo, só que de forma mais coloquial.

"E ela ficou um pouco envergonhada. Lembro-me de ter pensado mais tarde: 'Meu Deus, eu queria nunca ter dito isso.'" McCartney escreveu "Yesterday" quase uma década depois que sua mãe, Mary, morreu de câncer.



Está disponível desde o ano passado edições atualizadas das coletâneas "1962-66" e "1967-70", conhecidas respectivamente como os álbuns vermelho e azul.



Os discos, que reúnem os maiores sucessos da banda inglesa, ganharam novas faixas. Além disso, elas foram remixadas por Giles Martin, filho do lendário George Martin, produtor que ficou conhecido como o "quinto beatle".