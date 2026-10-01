Anne Hathaway em 2026: além de 'Verity', atriz lançou outros quatro filmes

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ano de 2026 tem sido um dos mais movimentados na carreira de Anne Hathaway. A atriz, conhecida por sua versatilidade, mergulhou no suspense psicológico com a estreia da aguardada adaptação cinematográfica de "Verity", fenômeno de vendas da escritora Colleen Hoover.

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A produção chega aos cinemas nesta sexta-feira (2/10), gerando grande expectativa entre os fãs do thriller e marcando uma nova fase para Hathaway, que assume um papel complexo e sombrio. Mas esse não é o único trabalho da atriz neste ano.

A aposta no suspense com 'Verity'

No filme, Anne Hathaway interpreta a enigmática Verity Crawford, a escritora de sucesso que sofreu um acidente e está incapacitada de continuar sua série de livros. O elenco conta ainda com Dakota Johnson no papel de Lowen Ashleigh, a ghostwriter contratada para terminar a obra, e Josh Hartnett como Jeremy, marido de Verity. Ao se instalar na casa da autora, Lowen descobre uma autobiografia secreta com revelações chocantes que podem mudar a vida de todos.





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A interpretação de Hathaway como a antagonista tem sido comentada por sua capacidade de transmitir perigo e mistério, mesmo com pouca mobilidade em cena. O filme explora temas como obsessão, segredos e a natureza da verdade, consolidando a atriz em um gênero que ela havia explorado pouco, em uma parceria com o diretor Michael Showalter, com quem já havia trabalhado no sucesso "Uma Ideia de Você" (2024).

Um ano de blockbusters e retornos aguardados

Mas "Verity" não foi o único destaque de Hathaway em 2026. Em abril, estreiou o filme "Mother Mary", do diretor David Lowery. Na trama, ela vive uma artista pop em crise, de personalidade híbrida entre Lady Gaga e Taylor Swift.

Em maio, ela foi para as telonas com "O Diabo Veste Prada 2", sequência muito aguardada pelos fãs. Quase 20 anos após o original, Andy Sachs volta para a sequência ao lado de Miranda (Maryl Streep) e Emily (Emily Blunt) também estarão de volta.

Em julho, Hathaway também voltou a colaborar com o aclamado diretor Christopher Nolan em "A odisseia”. Na trama, ela vive Penélope, esposa de Odisseu e rainha de Ítaca.

Em agosto, a atriz estrelou a aventura de ação “O Fim da Rua", um filme com dinossauros ambientada nos anos 1980.

A participação no projeto reforça sua posição como uma das atrizes mais requisitadas de Hollywood, capaz de transitar entre dramas intensos, comédias e grandes produções de ficção científica.

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Com esses lançamentos, Anne Hathaway consolida 2026 como um dos anos mais versáteis e bem-sucedidos de sua carreira. A atriz demonstrou mais uma vez sua habilidade em selecionar papéis desafiadores que não apenas testam seus limites artísticos, mas também se conectam com diferentes audiências, garantindo seu lugar de destaque no cinema contemporâneo.