Morre, aos 100 anos, Peppino Mazzullo, a voz do ratinho Topo Gigio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Peppino Mazzullo, ator e dublador italiano que deu voz a Topo Gigio por 45 anos, morreu nesta quarta-feira (30/9), aos 100 anos. Ele morreu em sua casa, em Santo Stefano di Briga, em Messina, na Itália, onde nasceu em 1926.

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A morte foi confirmada pela agência italiana "Ansa". Mazzullo completou 100 anos em 6 de junho e comemorou a data ao lado de moradores de sua cidade natal. Ele assumiu a voz de Topo Gigio em 1961 e permaneceu no papel até 2006, ajudando a definir a personalidade do personagem criado por Maria Perego.

O encontro profissional entre os dois aconteceu nos estúdios da Rai. Mazzullo contou que começou a improvisar a voz do boneco depois de vê-lo e recebeu de Gino Bramieri o conselho para nunca abandoná-la. A carreira de Mazzullo incluiu trabalhos no teatro, rádio e televisão italianos.

No programa infantil "Zecchino d'Oro", interpretou Richetto, um aluno travesso que contracenava com o Mago Zurlì. Em 1970, depois de deixar os palcos, voltou à Sicília e criou o Piccolissimo Teatro di Messina, voltado à formação de jovens atores.

No Brasil, "Topo Gigio" estreou na Globo em 1969, no "Mister show", apresentado por Agildo Ribeiro. Mazzullo não falava português e decorava foneticamente suas falas para as gravações.

O personagem ganhou tanta popularidade que, com o fim do programa, em novembro de 1970, passou a ter uma atração própria, "Topo Gigio especial", exibida até fevereiro de 1971.

No programa, Gigio ensinava hábitos cotidianos às crianças, cantava com Agildo Ribeiro e contracenava com artistas como Regina Duarte. A atração também ajudou a consolidar no país a versão brasileira do personagem, marcada pelo sotaque italiano de Mazzullo. Topo Gigio voltaria à televisão brasileira nos anos 1980.

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