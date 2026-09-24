Roberta Miranda lamenta sucesso póstumo de Rick Sollo: 'valorizem as pessoas em vida'

A cantora Roberta Miranda usou suas redes sociais na madrugada desta quinta-feira (24/9) para fazer um desabafo sobre o sucesso póstumo nas redes sociais do colega de profissão Rick Sollo, que faleceu após um acidente de helicóptero na segunda-feira (21/9).

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Nos stories, ela compartilhou uma postagem com o texto "Rick ganhou 1 milhão de seguidores porque morreu. Isso não faz sentido algum. valorizem as pessoas em vida! Todo mundo tem algo bom para falar de você, só estão esperando você morrer para postar". Roberta Miranda endossou a mensagem, acrescentando um comentário: "Pensei o mesmo ... chega a ser CRUEL você não valorizar em VIDA quem tanto fez pela música."

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A morte do músico abalou a cantora, que publicou vídeos no dia da tragédia expressando sua tristeza e empatia. Ela destacou os perigos enfrentados por artistas que vivem na estrada e dependem de viagens aéreas para cumprir suas agendas, especialmente sob condições climáticas adversas.

Em seu pronunciamento, Roberta Miranda se solidarizou com os familiares das vítimas, fãs e com Renner, parceiro de dupla de Rick que não estava na aeronave. Além do cantor, morreram no acidente o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e os pilotos da aeronave. "Ninguém merece esse final de vida jamais. E eu estou aqui para me solidarizar com a família, com os fãs, com o Renner. Renner, força", declarou a artista.

Medo de voar

A tragédia com o colega também trouxe à tona o pânico de avião que a própria cantora enfrenta. Nesta quinta-feira, Roberta Miranda postou um vídeo embarcando em seu jato particular com a legenda: "RESPEITO!! COM TODO RESPEITO ! Tive que vir pois compromisso inadiavel !! Chorei .. quis desistir pois todos sabem da síndrome de pânico sobre avião que tenho ! Célia voltou e me abraçou É…. Amo vocês !!".

Fãs preocupados comentaram na postagem, mas a cantora publicou vídeos ao lado do piloto em seus stories para tranquilizá-los. “A gente vai fazer um voo com muita segurança, a meteorologia tá ótima”, garantiu o comandante.





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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima