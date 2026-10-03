Maestro Roberto Tibiriçá morre aos 72 anos em São Paulo

O maestro paulista Roberto Tibiriçá morreu na madrugada deste sábado (3/10), aos 72 anos, em São Paulo. O músico estava internado na capital paulista em decorrência de um câncer. Aberto ao público, o velório no Theatro Municipal de São Paulo acontece neste sábado, das 18h às 22h, no Salão Nobre, e neste domingo (4/10), das 8h às 12h, no palco da Sala de Espetáculos. O sepultamento ocorrerá às 13h, no Cemitério São Paulo, em Pinheiros.

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Desde 2022, o maestro ocupava os cargos de regente titular e diretor musical da Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP). A morte foi lamentada por instituições ligadas à trajetória do maestro, entre elas a Fundação Clóvis Salgado (FCS), que destacou a relação de Tibiriçá com o Palácio das Artes e com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais (OSMG).

Em nota, a Fundação Clóvis Salgado classificou como “iluminada” a parceria do maestro com o Palácio das Artes, cujo auge ocorreu entre 2010 e 2013, período em que Tibiriçá foi maestro titular da OSMG. A relação com a instituição mineira continuou depois desse período. Sua última apresentação em Belo Horizonte ocorreu em 15 de abril de 2025, quando regeu a OSMG e o Coral Lírico de Minas Gerais (CLMG) na execução de "O Messias", de Georg Friedrich Händel.

“Profundamente consternada, a Fundação Clóvis Salgado lamenta a morte do maestro Roberto Tibiriçá (1954-2026), nesta madrugada, em São Paulo. Sua iluminada parceria com o Palácio das Artes alcançou o apogeu entre 2010 e 2013, quando foi maestro titular da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais (OSMG). A parceria continuou, até sua última apresentação em Belo Horizonte, em 15 de abril de 2025, quando regeu a OSMG e o Coral Lírico de Minas Gerais (CLMG) na execução de O Messias, de Georg Friedrich Händel. O homem, o artista, começou como pianista, mas optou pela regência, porque ‘queria mais som’. Assim nasceu e brilhou o maestro de todos os sons. Hoje, a música está em silêncio, mas os aplausos continuam”, diz a nota.

A Orquestra Sinfônica do Paraná e o Teatro Guaíra também lamentaram a morte do regente. Nas redes sociais, o diretor-presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra, Cleverson Cavalheiro, homenageou Tibiriçá. “Perdemos um grande maestro, mas seu legado permanecerá vivo em cada músico, em cada concerto e em cada pessoa que foi tocada por sua música.”

A Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira também se manifestou nas redes sociais. Tibiriçá assumiu, em 1994, a direção artística da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) e, posteriormente, tornou-se regente titular da instituição.

A última apresentação do maestro ocorreu em 16 de julho, em Londrina, no Paraná, à frente da Orquestra Sinfônica do Paraná, dentro do projeto Guaíra para Todos.

Mais de quatro décadas dedicadas à música

Roberto Tibiriçá iniciou a carreira erudita como pianista aos 8 anos de idade. Mais tarde, estudou regência com o maestro Eleazar de Carvalho, com quem trabalhou durante 18 anos na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp).

Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, Tibiriçá esteve à frente de algumas das principais orquestras brasileiras e estrangeiras. Entre 1984 e 1985, atuou como regente assistente no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, e também comandou a Orquestra Metropolitana de Lisboa.

No Brasil, regeu músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira, da Orquestra Sinfônica Petrobrás Pró Música e da Sinfônica Heliópolis, do Instituto Baccarelli. Também dirigiu as orquestras sinfônicas de Campinas, São Bernardo do Campo, além da OSMG.

Em 1994, assumiu a direção artística da Orquestra Sinfônica Brasileira e, posteriormente, a regência titular da instituição. No ano seguinte, em 1995, foi eleito pela crítica especializada do Rio de Janeiro como Músico do Ano e recebeu do Governo do Estado do Rio de Janeiro o Prêmio Estácio de Sá pelo trabalho desenvolvido com a OSB.

Entre 2000 e 2003, ocupou o cargo de diretor artístico e regente titular da Orquestra Sinfônica Petrobrás Pró-Música. No fim dos anos 1980, em São Paulo, Tibiriçá fundou a Orquestra Nova Filarmonia. O grupo acompanhou, entre outros artistas, o cantor lírico italiano Luciano Pavarotti, tenor.

Pioneirismo nas gravações clássicas

Paralelamente à carreira como regente, Roberto Tibiriçá atuou desde 1974 como diretor artístico de gravadoras brasileiras. Nesse trabalho, participou do pioneirismo das gravações de música clássica no país.

Entre os registros de destaque está o único LP gravado no Brasil pela pianista Guiomar Novaes exclusivamente com músicas brasileiras. A gravação foi realizada no Museu de Arte de São Paulo (Masp).

Tibiriçá também participou de diversas edições do Projeto Aquarius. Entre elas esteve a Missa Campal celebrada pelo papa João Paulo II no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, em 1997, durante a última viagem do pontífice ao Brasil. O público estimado na ocasião foi de cerca de 2 milhões de pessoas.

A atuação do maestro também se estendeu às instituições de representação da música erudita. Em março de 2003, passou a ocupar a Cadeira nº 5 da Academia Brasileira de Música. Desde 2018, era membro honorário da Academia Nacional de Música (ANM), no Rio de Janeiro.

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*Com informações da Agência Brasil