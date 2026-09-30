Filarmônica de Minas Gerais faz as pazes com o tempo e homenageia Beethoven

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Impedido de ser realizado em 2020, em decorrência da pandemia, o programa que homenagearia Beethoven (1770-1827) em seus 250 anos de nascimento vai ocorrer em 2027. Lançada na noite de ontem (29/9), na Sala Minas Gerais, a temporada da Orquestra Filarmônica para o próximo ano destaca a obra do gênio alemão em seu bicentenário de morte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A Filarmônica vai executar todas as suas sinfonias, os cinco concertos para piano, o de violino, além de sua única ópera, “Fidelio”, em versão semi-encenada. A “Nona”, sempre campeã de público, não integra a programação das séries de assinaturas – será apresentada como um concerto especial.

“Cada concerto vai ter, pelo menos, uma obra de Beethoven. Tentaremos mostrar também a influência que a obra dele exerceu (em outros compositores)”, explica Fabio Mechetti, regente titular e diretor artístico da orquestra. Como foi apresentado em outubro de 2025 pelo Trio Maisky, o Concerto tríplice de Beethoven (para piano, violino, violoncelo e orquestra) ficou de fora da programação.

“O que fiz foi encomendar um novo concerto tríplice para o André Mehmari, uma versão contemporânea que vai reverberar a música de Beethoven”, explica Mechetti. A nova obra vai estrear na Sala Minas Gerais com Mehmari ao piano, o violinista Guido Sant’Anna e o violoncelista Rafael Cesario.

Na seara das efemérides, também serão celebrados três brasileiros: Osvaldo Lacerda, em seus 100 anos de nascimento, Henrique Oswald, nos 175, e o maestro soberano Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. A obra de Tom Jobim, cujo centenário será no próximo 25 de janeiro, será tema de um concerto especial, fora do programa de assinaturas.

Entre os solistas convidados estão “pratas da casa”, como os brasileiros Arnaldo Cohen e Cristian Budu, que costumam lotar a Sala Minas Gerais sem dificuldade. Entre os estrangeiros, destaque para o violinista israelense Vadim Gluzman e o pianista italiano Benedetto Lupo. Haverá uma nova geração de solistas, como o violoncelista italiano Ettore Pagano, que venceu o Concurso Internacional Rainha Elisabeth da Bélgica neste ano.

Em 2026, pela primeira vez, o programa Fora de Série, com concertos temáticos aos sábados, teve suas assinaturas esgotadas. Para 2027, a Filarmônica vai contar, a cada uma das oito edições desta série, diferentes histórias. “De amor, de paz e guerra, de fé, cada programa vai pegar o caráter destas manifestações”, diz Mechetti.

Em 2027, a orquestra vai apresentar 48 concertos das cinco séries de assinaturas – Allegro, Vivace, Presto ou Veloce, às quintas e sextas, e a supracitada Fora de Série. A campanha de assinaturas está no ar. Pela primeira vez desde a crise sanitária, a Filarmônica atingiu o número de assinantes – cerca de 3,5 mil – do período pré-pandemia.

“Não só o número tem aumentado, como também o de jovens assinantes (categoria dedicada a pessoas dos 12 aos 18 anos, que têm 75% de desconto)”, comenta Mechetti, que espera que em 2027 a orquestra bata “novo recorde”.

As séries de assinatura são uma parte do programa da Filarmônica. A orquestra também promove Concertos Especiais, para a Juventude, Didáticos, de Câmara, entre outros, realizando, anualmente, mais de 100 apresentações.

ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS

Campanha de assinaturas para 2027: renovação (até 19/10); assinantes com troca de lugares (21/10 a 3/11); novos assinantes (5/11 a 20/1/27). Valores: 8 concertos (Fora de Série, aos sábados) – R$ 180 a R$ 1.426; 10 concertos (Allegro, Vivace, Presto ou Veloce, às quintas e sextas) – R$ 213 a R$ 1.684; 20 concertos (duas das séries de quintas e sextas) – R$ 400 a R$ 3.168. Assinaturas podem ser feitas na bilheteria da Sala Minas Gerais, Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto, de terça a sexta, das 12h às 20h e aos sábados, das 12h às 18h e pela internet: www.filarmonica.art.br/assinaturas

PROKOFIEV E STRAUSS

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Depois de concorrida apresentação no último sábado (26/9), na qual tocou o Concerto para piano no. 2 de Hummel, o pianista russo Dmitry Shishkin retorna à Sala Minas Gerais, nesta quinta (1/10) e sexta (2/10), às 20h30. Sob a regência de Fabio Mechetti, ele executa o Concerto para piano no. 3, de Prokofiev. O programa terá também dois poemas sinfônicos de Richard Strauss: “Don Juan” e “As alegres travessuras de Till Eulenspiegel”. Ingressos: R$ 50 a R$ 185 (valores da inteira).