Jaildo Marinho, escultor pernambucano radicado em Paris, terá exposição em 3 capitais
Exposição em homenagem aos 40 anos da carreira de Jaildo Marinho passará por Rio, São Paulo e Brasília
Jaildo Marinho, artista plástico e escultor pernambucano radicado há mais de 30 anos em Paris, terá uma exposição para marcar seus 40 anos de carreira, que deve percorrer três capitais brasileiras neste ano.
Os planos para a mostra “Jaildo Marinho 40 Anos: entre o mármore e o imaginário” incluem passagens por Rio de Janeiro, entre abril e maio; São Paulo, entre agosto e setembro; e Brasília, entre novembro e dezembro. A exposição está em captação de recursos e tem como curador Victor Perligeiro, da Galeria Multiarte.
Conhecida pelo vazio como elemento estruturante, a obra de Marinho, sobretudo em mármore de Carrara, mantém raízes no sertão pernambucano e reflete a memória, a paisagem e a ancestralidade do Nordeste.
Na França desde 1993, o escultor é professor no Atelier de Sculpture et de Fonderie d’Art de La Ville de Paris e já teve obras expostas no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, na Maison Louis Carré, na capital francesa, no Museu do Estado de Pernambuco e no Instituto Ricardo Brennand, em Recife.