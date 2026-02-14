Assine
overlay
Início Cultura

Jaildo Marinho, escultor pernambucano radicado em Paris, terá exposição em 3 capitais

Exposição em homenagem aos 40 anos da carreira de Jaildo Marinho passará por Rio, São Paulo e Brasília

Publicidade
Carregando...
JP
João Pedroso de Campos
JP
João Pedroso de Campos
Repórter
14/02/2026 09:39

compartilhe

SIGA
x
Jaildo Marinho, escultor pernambucano radicado em Paris, terá exposição em 3 capitais
Jaildo Marinho, escultor pernambucano radicado em Paris, terá exposição em 3 capitais crédito: Platobr Cultura

Jaildo Marinho, artista plástico e escultor pernambucano radicado há mais de 30 anos em Paris, terá uma exposição para marcar seus 40 anos de carreira, que deve percorrer três capitais brasileiras neste ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os planos para a mostra “Jaildo Marinho 40 Anos: entre o mármore e o imaginário” incluem passagens por Rio de Janeiro, entre abril e maio; São Paulo, entre agosto e setembro; e Brasília, entre novembro e dezembro. A exposição está em captação de recursos e tem como curador Victor Perligeiro, da Galeria Multiarte.

Conhecida pelo vazio como elemento estruturante, a obra de Marinho, sobretudo em mármore de Carrara, mantém raízes no sertão pernambucano e reflete a memória, a paisagem e a ancestralidade do Nordeste.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na França desde 1993, o escultor é professor no Atelier de Sculpture et de Fonderie d’Art de La Ville de Paris e já teve obras expostas no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, na Maison Louis Carré, na capital francesa, no Museu do Estado de Pernambuco e no Instituto Ricardo Brennand, em Recife.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay