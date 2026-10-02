Herança de Lito Sousa: saiba quem fica com a fortuna milionária

Após a morte de Lito Sousa nessa quinta-feira (1º), seu patrimônio e negócios têm destino definido. Os herdeiros legais são a esposa, Mila Seidl, e o filho único do casal, Malone, de 7 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Mila Seidl já atuava como sócia e gestora da Lito Group, empresa que engloba o canal Aviões e Músicas e outras frentes de conteúdo. Responsável pelas áreas estratégica e comercial, ela deve continuar no comando das operações.





Por ser menor de idade, Malone terá seus direitos sobre a herança resguardados pela legislação. Mila atuará como representante legal do filho nas questões relacionadas ao patrimônio da família até que ele atinja a maioridade.

Fortuna e negócios

Lito e a esposa transformaram o canal Aviões e Músicas, com mais de 4 milhões de inscritos no YouTube, no Lito Group, um grupo empresarial focado no setor aéreo. O modelo de negócios da empresa inclui cursos e formação profissional em aviação.

A produção de conteúdo digital é outra frente, com destaque para um material voltado a pessoas que desejam superar o medo de voar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a revista "Exame", a empresa faturou R$ 20 milhões nos 12 meses anteriores a junho de 2026. A projeção era atingir a marca de R$ 25 milhões até o fim do mesmo ano.