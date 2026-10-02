Assine
overlay
Início Cultura
LEGADO

Herança de Lito Sousa: saiba quem fica com a fortuna milionária

Empresário deixou negócios no setor aéreo e uma fortuna milionária construída ao longo de anos de atuação

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares
ES
Eduarda Soares
Repórter
02/10/2026 08:40

compartilhe

×
Herança de Lito Sousa: saiba quem fica com a fortuna milionária
Por ser menor de idade, Malone, filho de Lito, terá seus direitos sobre a herança resguardados pela legislação crédito: Tupi

Após a morte de Lito Sousa nessa quinta-feira (1º), seu patrimônio e negócios têm destino definido. Os herdeiros legais são a esposa, Mila Seidl, e o filho único do casal, Malone, de 7 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!


Mila Seidl já atuava como sócia e gestora da Lito Group, empresa que engloba o canal Aviões e Músicas e outras frentes de conteúdo. Responsável pelas áreas estratégica e comercial, ela deve continuar no comando das operações.




Por ser menor de idade, Malone terá seus direitos sobre a herança resguardados pela legislação. Mila atuará como representante legal do filho nas questões relacionadas ao patrimônio da família até que ele atinja a maioridade.


Fortuna e negócios


Lito e a esposa transformaram o canal Aviões e Músicas, com mais de 4 milhões de inscritos no YouTube, no Lito Group, um grupo empresarial focado no setor aéreo. O modelo de negócios da empresa inclui cursos e formação profissional em aviação.


A produção de conteúdo digital é outra frente, com destaque para um material voltado a pessoas que desejam superar o medo de voar.



Leia Mais





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Segundo a revista "Exame", a empresa faturou R$ 20 milhões nos 12 meses anteriores a junho de 2026. A projeção era atingir a marca de R$ 25 milhões até o fim do mesmo ano.


Tópicos relacionados:

entretenimento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay