'A conta chega pesada': Mila Seidl reflete sobre críticas e Lito

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Mila Seidl usou as redes sociais para rebater críticas e rumores sobre a situação financeira do casal após anunciar a venda do carro da família. O valor será usado para custear o tratamento de Lito Sousa, seu marido.

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A influenciadora explicou por que descartou a ideia de fazer uma rifa. “Não acho que o Lito se sentiria confortável com essa situação. Nem passou pela minha cabeça”, afirmou. Segundo Mila, a venda do veículo se justifica por ele não ser mais uma prioridade e gerar despesas.

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A exposição do caso gerou comentários que a incomodaram. Uma publicação questionava a necessidade da venda, alegando que Lito teria um relógio de R$ 700 mil. Ela negou a informação e criticou a disseminação de boatos.

“O Lito não é uma pessoa ligada a luxo, ostentação. Ele não tem um relógio que custa nem perto disso. O mais caro custa R$ 3 mil”, esclareceu. Ela pediu cuidado com o que circula na internet e disse ter se afastado dos comentários enquanto acompanha o marido no hospital.

Direito de sofrer

Mila desabafou sobre a sensação de que tentam diminuir sua dor por causa da condição financeira da família. “O sofrimento que a gente sente não é medido pelos fatores de conforto. É pelo que você está sentindo”, pontuou.

Ela questionou a necessidade de validação para seus sentimentos. “Eu tenho que pedir autorização para sofrer? Me coloca numa posição em que eu não tenho direito de sofrer porque tem pessoas em situação pior ou mais difícil.”

Mudança de perspectiva

Desde que Lito foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição rara e progressiva, Mila reflete sobre as mudanças em sua vida. Ela lembrou ter passado anos trabalhando intensamente, inclusive em fins de semana e férias, para garantir o futuro.

“A gente programa a nossa vida para que ela aconteça de uma forma. Hoje eu consigo entender que a gente não tem essa previsibilidade”, disse. A influenciadora afirmou que a experiência mudou o valor que atribui ao tempo. “Hoje, a minha maior moeda de troca é o tempo.”

Ela contou que, diante da situação, trocaria tudo o que construiu por mais um momento com quem ama. Mila também reconheceu que, em diversas ocasiões, colocou o trabalho à frente da família. “Em muitos momentos eu preferenciei o trabalho à minha família, e a conta chega pesada, bem pesada”, desabafou.

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A influenciadora deixou um conselho aos seguidores. “A gente tem que encontrar um equilíbrio maior, porque não existe essa garantia. Se eu posso contar para vocês um pouco, eu diria, não bota todas as suas fichas do tempo em uma única coisa.”