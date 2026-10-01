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Quem era Lito Sousa, especialista em aviação que morreu aos 59 anos

Criador do "Aviões e Músicas", no YouTube, lutava contra doença neurológica rara; ele explicou acidentes como o da Chapecoense e o de Marília Mendonça

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
01/10/2026 19:42

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Quem era Lito Sousa, especialista em aviação que morreu aos 59 anos após luta contra doença rara
Quem era Lito Sousa, especialista em aviação que morreu aos 59 anos após luta contra doença rara crédito: Tupi

O especialista em aviação e criador de conteúdo Joselito Geraldo de Sousa, conhecido como Lito Sousa, morreu nesta quinta-feira (1º/10), aos 59 anos. A confirmação foi publicada por sua esposa, Mila Seidl, nas redes sociais.

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A morte ocorreu três meses após a descoberta de uma doença neurológica. Desde que tornou público o seu estado de saúde, o influenciador havia reduzido significativamente a frequência de aparições nas plataformas digitais.


A causa da morte


Lito Sousa foi diagnosticado em julho com a doença de Creutzfeldt-Jakob. A condição consiste em um quadro neurológico raro, degenerativo, progressivo e sem cura.


A enfermidade é gerada pela concentração de uma proteína anormal no cérebro, chamada de príon.



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Carreira na aviação


Antes de se dedicar à produção de conteúdo, Lito construiu uma trajetória de 36 anos no setor aeronáutico. Ele atuou na área de manutenção de aeronaves em empresas de grande porte, como a United Airlines, e era proprietário da Lito Academy, uma iniciativa para ensino e capacitação.


Seu maior alcance popular veio com o canal "Aviões e Músicas", no YouTube, com mais de 4 milhões de inscritos, onde usava uma abordagem didática para descomplicar temas como turbulência, mecânica de aviões e protocolos operacionais.


Na mesma plataforma, ele analisou desastres aéreos que comoveram o país, como as tragédias envolvendo o grupo Mamonas Assassinas, o voo da Chapecoense e o acidente que vitimou a cantora Marília Mendonça.

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Lito era casado com Mila Seidl e deixa um filho, Malone, de 7 anos.


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