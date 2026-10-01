Quem era Lito Sousa, especialista em aviação que morreu aos 59 anos

O especialista em aviação e criador de conteúdo Joselito Geraldo de Sousa, conhecido como Lito Sousa, morreu nesta quinta-feira (1º/10), aos 59 anos. A confirmação foi publicada por sua esposa, Mila Seidl, nas redes sociais.

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A morte ocorreu três meses após a descoberta de uma doença neurológica. Desde que tornou público o seu estado de saúde, o influenciador havia reduzido significativamente a frequência de aparições nas plataformas digitais.

A causa da morte

Lito Sousa foi diagnosticado em julho com a doença de Creutzfeldt-Jakob. A condição consiste em um quadro neurológico raro, degenerativo, progressivo e sem cura.

A enfermidade é gerada pela concentração de uma proteína anormal no cérebro, chamada de príon.

Carreira na aviação

Antes de se dedicar à produção de conteúdo, Lito construiu uma trajetória de 36 anos no setor aeronáutico. Ele atuou na área de manutenção de aeronaves em empresas de grande porte, como a United Airlines, e era proprietário da Lito Academy, uma iniciativa para ensino e capacitação.

Seu maior alcance popular veio com o canal "Aviões e Músicas", no YouTube, com mais de 4 milhões de inscritos, onde usava uma abordagem didática para descomplicar temas como turbulência, mecânica de aviões e protocolos operacionais.

Na mesma plataforma, ele analisou desastres aéreos que comoveram o país, como as tragédias envolvendo o grupo Mamonas Assassinas, o voo da Chapecoense e o acidente que vitimou a cantora Marília Mendonça.

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Lito era casado com Mila Seidl e deixa um filho, Malone, de 7 anos.