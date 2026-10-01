Morre Lito Souza, aos 59 anos

Lito Souza, influenciador, piloto de avião e especialista em aviação, morreu nesta quinta-feira (1º/10), aos 59 anos. O anúncio foi feito por sua família na página do empresário nas redes sociais. Ele estava em casa, em Guarulhos, Região Metropolitana de São Paulo (SP), sob cuidados de uma home care por conta da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurodegenerativa rara.

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Lito era dono do canal "Aviões e Músicas", no YouTube, com 4,24 milhões de inscritos. Ele havia sido diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob menos de dois meses antes. A morte foi comunicada pela família de Lito nas redes sociais. Em um vídeo, Mila Seidl, mulher do empresário, lamentou a partida e falou sobre o momento vivido pela família.

"O grande comandante decidiu levá-lo para perto dele, para perto dos seus pais e do seu irmão Geraldo", disse Mila em um trecho do vídeo. "Eu não sei explicar a sua partida. Talvez ninguém saiba. Mas olhando pra vida que você viveu, eu sei que você cumpriu a sua missão", acrescentou no vídeo postados nas redes sociais e em seu canal no YouTube, que até a publicação desta matéria já tinha mais de 209 mil vizulizações.

Lito deixa a esposa e um filho, de 7 anos.

Saúde em foco desde o início do ano

Além dessa doença rara, Lito Sousa lutava contra um câncer de próstata em estágio inicial. Ele havia sido diagnosticado em julho deste ano. Ele também havia compartilhado seu diagnóstico e tratamento desde o início. Depois, recebeu o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob e iniciou a luta para conseguir um tratamento experimental.



O youtuber obteve uma autorização excepcional da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ter acesso à substância ALN-6457, um medicamento até então testado apenas em animais.

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma condição neurológica rara, degenerativa, progressiva e fatal. Ela está associada ao acúmulo de uma proteína anormal no cérebro, chamada príon. Uma das características da doença é a rapidez da evolução.

Aproximadamente 90% das pessoas acometidas morrem no período de um ano. No Brasil, a doença é de notificação compulsória desde 2005. Entre aquele ano e 2021, foram registradas 1.576 notificações de casos suspeitos, com maior frequência entre pessoas de 55 a 74 anos. (Com informações do Tupi)

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