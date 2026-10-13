Amber Siyavus, ex-participante do 'Big Brother', morre aos 46 anos
Integrante da oitava edição do reality show, em 2007, teve a morte confirmada pelo site TMZ; a causa não foi divulgada
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Amber Siyavus, que integrou a 8ª edição do "Big Brother" dos Estados Unidos, morreu na última sexta-feira (9/10), aos 46 anos. A informação foi confirmada na segunda-feira (12/12) pelo site TMZ.
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A causa e as circunstâncias da morte não foram reveladas. A ex-participante esteve no elenco da atração no ano de 2007, período no qual ficou conhecida pelo público por episódios de choro e momentos emotivos.
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Os médicos legistas responsáveis não divulgaram a causa da morte da integrante do reality show. Segundo o portal TMZ, a família já enfrentou outra perda trágica no passado: a filha de Amber, Lexi, morreu em 2018, quando tinha 18 anos.
Nesta segunda-feira (12/10), a apresentadora da atração, Julie Chen Moonves publicou uma homenagem nas redes sociais para se despedir de Siyavus. A comandante da competição expressou carinho e respeito pela trajetória da participante.
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Na publicação, Moonves registrou a seguinte declaração: "descanse em paz, Amber. É difícil de acreditar, mas sei que você está de volta ao nosso lar eterno com o nosso Criador. Obrigada por seu coração e por sua honestidade. Vamos nos lembrar de você com muito amor".
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A morte da ex-participante do reality show levou o termo “Big Brother” à lista dos mais buscados no Google Brasil nesta terça-feira (13/10). De acordo com o Google Trends, houve um aumento de mais de mil por cento nas últimas 24 horas.