Bryan Cranston lamenta morte de RJ Mitte, de 'Breaking Bad', e faz alerta: 'Profundo desespero'
Eternizado pelo papel de Walter White Jr, ator deixa grande legado de inclusão na TV e ganha homenagem comovente do colega Bryan Cranston
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O ator RJ Mitte, conhecido pelo papel de Walter White Jr. na série "Breaking Bad", morreu aos 34 anos em Brownsville, no Texas. A morte foi confirmada por volta das 13h30 de segunda-feira (12/10), na própria casa.
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Bryan Cranston, colega de elenco em "Breaking Bad" e de Mitte na série, lamentou a partida do amigo e pediu atenção à saúde mental. "Estou em profundo desespero enquanto escrevo isto esta noite".
Cranston relembrou as filmagens e destacou a determinação do colega diante da paralisia cerebral. "eu o amava e aproveitei profundamente cada momento ao seu lado".
O intérprete relatou que ambos tentavam agendar um almoço semanas antes da notícia. Ao lamentar o ocorrido, Cranston incentivou pessoas com pensamentos suicidas a procurar ajuda: "há esperança".
O nome de RJ Mitte é um dos termos mais buscados no Google Brasil nesta terça-feira (13/10). De acordo com o Google Trends, houve um aumento de mais de mil por cento nas últimas 16 horas.
RJ Mitte comemorou aniversário da noiva
A morte ocorreu logo após o aniversário de 31 anos da noiva, Kennedy Suarez, celebrado no último sábado (10/10). O perfil oficial da companheira não foi localizado nas redes sociais.
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De acordo com a revista People, a morte aconteceu um ano após o pedido de casamento. Em outubro de 2025, durante o aniversário de 30 anos da namorada, Mitte celebrou a união.
“Estou muito feliz por ter encontrado a minha pessoa, a minha parceira de vida, que me faz querer ser melhor, independentemente do que estejamos fazendo", escreveu nas redes sociais.
Nas redes sociais, o artista publicava declarações à parceira, incluindo uma homenagem no Dia dos Namorados norte-americano, celebrado em 14 de fevereiro. "Relembrar estes momentos com você me lembra o quão grato estou pelo amor e gentileza que compartilhamos", declarou.
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Trajetória e inclusão
Nascido em 1992 na Louisiana, Roy Frank RJ Mitte III sofreu danos cerebrais permanentes causados pela falta de oxigenação no parto. Diagnosticado aos três anos com paralisia cerebral, ele utilizou muletas na infância, mas superou a necessidade dos aparelhos por meio de exercícios e terapias.
Em "Breaking Bad", exibida entre 2008 e 2013 e apontada pelo jornal "The New York Times" como a melhor produção do século XXI, Mitte interpretou o filho de Walter White. Um representante afirmou à revista Variety que o ator usou a própria vivência para conferir autenticidade ao trabalho e ampliar a conscientização sobre inclusão.
O currículo do artista reúne participações em outros títulos audiovisuais, como "Vegas", "Switched at Birth", "O Mal Que Não se Pode Ver", "Talking to Strangers", "Triumph" e "Westhampton".
O que fazer em caso de ideação suicida?
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Busque ajuda profissional imediatamente - Procure um psicólogo, psiquiatra ou vá até um pronto atendimento;
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Ligue para um canal de apoio - o CVV (Centro de Valorização à Vida) é gratuito, sigiloso e está disponível 24 horas por dia. O número é 188;
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Não ignore os sinais - Ideação suicida é um sinal sério. Mesmo que pareça passageira, merece cuidado, acolhimento e tratamento;
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Lembre-se: você não está sozinho - Há saída, há tratamento e há pessoas dispostas a te ajudar a atravessar esse momento.