Marisa Orth se despede de Gerson Brenner e relembra início na TV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte de Gerson Brenner, aos 66 anos, segue repercutindo entre colegas de profissão. Desta vez, foi a atriz Marisa Orth quem usou as redes sociais para prestar uma homenagem emocionada ao ator, com quem dividiu cena no início da carreira.

Em um texto longo, publicado na noite desta segunda-feira (23/3), Orth relembrou os tempos de "Rainha da Sucata", produção que marcou a estreia de ambos na televisão e que atualmente está sendo reprisada no "Vale a Pena Ver de Novo".

"Foi uma novela muito importante para nós dois. A gente foi lançado para o Brasil inteiro", escreveu a atriz, ao recordar o impacto que o trabalho teve em suas trajetórias.

Na trama, os personagens viviam em núcleos vizinhos e faziam parte de famílias marcantes da história. Brenner interpretava o filho de Dona Armênia, papel de Aracy Balabanian, enquanto Orth dava vida à filha de um personagem vivido por Flávio Migliaccio.

Ao longo da homenagem, a atriz também refletiu sobre os rumos diferentes que a vida tomou após o sucesso inicial. Ela mencionou o episódio que mudou a trajetória de Brenner -quando o ator foi vítima de um assalto e sofreu um grave ferimento, que comprometeu sua saúde e o afastou da carreira.

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"Hoje é dia de lembrar dele forte, talentoso e feliz", escreveu. Em seguida, completou com a frase que mais repercutiu: "Agora você está livre".