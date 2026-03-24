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Marisa Orth se despede de Gerson Brenner e relembra início na TV

Atriz relembrou que ambos estrearam em 'Rainha da Sucata', novela que atualmente está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo

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ADRIELLY SOUZA
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ADRIELLY SOUZA
Repórter
24/03/2026 18:52

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NO EVENTO, Marisa Orth participará de debate com a diretora Anna Muylaert
Marisa Orth prestou homenagem ao ator, morto aos 66 anos, na segunda (23/3); ele lidava com consequências de um tiro que levou num assalto, em 1998 crédito: Leo Lara/Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte de Gerson Brenner, aos 66 anos, segue repercutindo entre colegas de profissão. Desta vez, foi a atriz Marisa Orth quem usou as redes sociais para prestar uma homenagem emocionada ao ator, com quem dividiu cena no início da carreira.

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Em um texto longo, publicado na noite desta segunda-feira (23/3), Orth relembrou os tempos de "Rainha da Sucata", produção que marcou a estreia de ambos na televisão e que atualmente está sendo reprisada no "Vale a Pena Ver de Novo".

"Foi uma novela muito importante para nós dois. A gente foi lançado para o Brasil inteiro", escreveu a atriz, ao recordar o impacto que o trabalho teve em suas trajetórias.

Na trama, os personagens viviam em núcleos vizinhos e faziam parte de famílias marcantes da história. Brenner interpretava o filho de Dona Armênia, papel de Aracy Balabanian, enquanto Orth dava vida à filha de um personagem vivido por Flávio Migliaccio.

Ao longo da homenagem, a atriz também refletiu sobre os rumos diferentes que a vida tomou após o sucesso inicial. Ela mencionou o episódio que mudou a trajetória de Brenner -quando o ator foi vítima de um assalto e sofreu um grave ferimento, que comprometeu sua saúde e o afastou da carreira.

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"Hoje é dia de lembrar dele forte, talentoso e feliz", escreveu. Em seguida, completou com a frase que mais repercutiu: "Agora você está livre".

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