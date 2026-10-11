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Viúva de Lito Sousa desabafa sobre primeira viagem de avião após morte dele

Mila Seidl embarca neste domingo (11/10) com o filho do casal, Malone, de 7 anos, rumo a Houston, onde encontrará familiares que vivem nos Estados Unidos

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
11/10/2026 12:18

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Mila Seidl, viúva de Lito Sousa, desabafa sobre primeira viagem de avião após morte do influenciador
Mila Seidl, viúva de Lito Sousa, divide com seguidores em suas redes sociais a experiência do luto crédito: Tupi

A empresária Mila Seidl compartilhou nas redes sociais a dificuldade sentida ao preparar a primeira viagem de avião após a morte do marido, o influenciador Lito Sousa.

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Lito morreu no último dia 1º de outubro, em decorrência da doença de Creutzfeldt-Jakob. Dez dias depois da perda, no sábado (10/10), a viúva detalhou o impacto desse momento para os seguidores.



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Mila comprou passagens aéreas para viajar com o filho Malone, de 7 anos, rumo a Houston, nos Estados Unidos. A família marcou o embarque para este domingo (11/10). A empresária explicou que conta com familiares que vivem na cidade norte-americana.


Ao arrumar as malas, Mila revelou que ficou paralisada diante daquela situação. A empresária contou que vive pensando nas prováveis palavras do companheiro para encontrar forças e conseguir encarar o trajeto com a criança.


Desabafo sobre a viagem de avião


A influenciadora explicou que tenta mentalizar a voz de Lito e lamentou: "Eu conheço ele. Eu sei que ele falaria: é para você ir, para você ir com o nosso filho, com certeza. Eu consigo imaginar o jeito que ele falaria, o tom que ele falaria, os gestos. Vocês têm que voltar fortes, é o que ele me falaria. Então, eu estou com isso na cabeça. Mas vou falar que ir para um aeroporto, entrar num avião, dureza, hein? Não sei como é que vai ser".




Uma semana após a morte de Lito Sousa, a viúva já havia desabafado publicamente com a declaração: "Nunca vai ser igual". Na mesma época, a empresária recebeu manifestações de apoio depois de compartilhar uma homenagem emocionante apontada como"memorável".


Lito Sousa construiu carreira com mais de 36 anos de experiência no universo da aviação e possuía formação profissional em manutenção de aeronaves. 

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Durante a cerimônia de velório em São Paulo, o comunicador recebeu uma homenagem do filho Malone. Anteriormente, Mila Seidl havia revelado que o menino não pretendia comparecer ao evento de despedida do pai. "Não quis", contou.


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