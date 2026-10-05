Veja o último vídeo de Lito Sousa: a lição final do mestre da aviação
Relembre a trajetória do especialista que popularizou a aviação no Brasil e veja a gravação emocionante que ele deixou para os seus seguidores
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Um vídeo publicado nas redes sociais se tornou a última lição de Joselito Geraldo de Sousa, conhecido como Lito Sousa, um dos maiores especialistas em aviação do Brasil. O comunicador, que lutava contra a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição rara e degenerativa, faleceu e deixou a gravação como uma mensagem final para os milhões de seguidores que acompanhavam seu trabalho.
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A publicação, preparada por ele antes de sua morte, funciona como uma despedida planejada e um último ensinamento. No material, Lito fala sobre o Boeing 737 - Max e reforça sua paixão por compartilhar conhecimento de forma didática, marca que o transformou em um fenômeno na internet e referência no setor aéreo.
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Com décadas de experiência na manutenção de aeronaves, Lito Sousa usou sua bagagem para criar o canal “Aviões e Músicas” no YouTube. O projeto, que acumula milhões de inscritos, nasceu com o objetivo de desmistificar o universo da aviação para o público geral.
Ele traduzia o jargão técnico e os complexos procedimentos de segurança para uma linguagem simples e acessível. Sua capacidade de explicar temas como turbulências, manutenção de motores e a lógica por trás de acidentes aéreos conquistou uma legião de fãs, que iam de curiosos a profissionais da área.
Nos últimos meses, Lito compartilhou abertamente com o público sua batalha contra a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurodegenerativa rara e sem cura. Mesmo durante o tratamento experimental, ele não deixou de produzir conteúdo, mostrando resiliência e um compromisso inabalável com sua missão de educar.
Sua transparência sobre a doença humanizou ainda mais sua imagem, criando um forte laço de empatia com a audiência. Ele frequentemente aparecia em vídeos diretamente do hospital, sempre com o mesmo entusiasmo para falar sobre o que mais amava: aviões.
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O vídeo final, postado postumamente, mostra Lito em um tom sereno, agradecendo o carinho do público e deixando uma mensagem de otimismo. A gravação emocionou milhares de seguidores, que inundaram os comentários com homenagens e relatos de como o trabalho dele mudou a percepção que tinham sobre voar.
A despedida planejada de Lito Sousa consolida seu legado como um educador que não apenas desmistificou o universo dos aviões, mas também compartilhou lições de resiliência e paixão pela vida.
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