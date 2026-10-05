Veja o último vídeo de Lito Sousa: a lição final do mestre da aviação

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

Um vídeo publicado nas redes sociais se tornou a última lição de Joselito Geraldo de Sousa, conhecido como Lito Sousa, um dos maiores especialistas em aviação do Brasil. O comunicador, que lutava contra a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição rara e degenerativa, faleceu e deixou a gravação como uma mensagem final para os milhões de seguidores que acompanhavam seu trabalho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A publicação, preparada por ele antes de sua morte, funciona como uma despedida planejada e um último ensinamento. No material, Lito fala sobre o Boeing 737 - Max e reforça sua paixão por compartilhar conhecimento de forma didática, marca que o transformou em um fenômeno na internet e referência no setor aéreo.

Leia Mais

Com décadas de experiência na manutenção de aeronaves, Lito Sousa usou sua bagagem para criar o canal “Aviões e Músicas” no YouTube. O projeto, que acumula milhões de inscritos, nasceu com o objetivo de desmistificar o universo da aviação para o público geral.

Ele traduzia o jargão técnico e os complexos procedimentos de segurança para uma linguagem simples e acessível. Sua capacidade de explicar temas como turbulências, manutenção de motores e a lógica por trás de acidentes aéreos conquistou uma legião de fãs, que iam de curiosos a profissionais da área.

Nos últimos meses, Lito compartilhou abertamente com o público sua batalha contra a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurodegenerativa rara e sem cura. Mesmo durante o tratamento experimental, ele não deixou de produzir conteúdo, mostrando resiliência e um compromisso inabalável com sua missão de educar.

Sua transparência sobre a doença humanizou ainda mais sua imagem, criando um forte laço de empatia com a audiência. Ele frequentemente aparecia em vídeos diretamente do hospital, sempre com o mesmo entusiasmo para falar sobre o que mais amava: aviões.

O vídeo final, postado postumamente, mostra Lito em um tom sereno, agradecendo o carinho do público e deixando uma mensagem de otimismo. A gravação emocionou milhares de seguidores, que inundaram os comentários com homenagens e relatos de como o trabalho dele mudou a percepção que tinham sobre voar.

A despedida planejada de Lito Sousa consolida seu legado como um educador que não apenas desmistificou o universo dos aviões, mas também compartilhou lições de resiliência e paixão pela vida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



