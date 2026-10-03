Lito Sousa gravou três vídeos com lições de vida para o filho assistir nos aniversários de 9, 14 e 18 anos
Influenciador deixou três gravações para serem entregues ao menino em aniversários futuros; um último gesto de carinho e orientação paterna
compartilhe
O especialista em aviação e influenciador digital Lito Sousa preparou três mensagens em vídeo para o filho Malone, de 7 anos, antes de morrer aos 59 anos. Ele faleceu na quinta-feira (1º/10) por causa da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma enfermidade neurológica rara e degenerativa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A viúva, Mila Seidl, compartilhou a informação sobre as gravações na sexta-feira (2/10), durante a cerimônia de despedida na capital paulista. O diagnóstico da doença havia sido informado pelos familiares em agosto.
Lito atuou por mais de 36 anos na área de manutenção de aeronaves. Ele ganhou notoriedade na internet por explicar o funcionamento da aviação e auxiliar pessoas a superar o medo de voar.
Como as mensagens serão entregues?
Os registros audiovisuais serão apresentados a Malone em três aniversários futuros: aos 9, 14 e 18 anos. Durante o velório, Mila afirmou que o objetivo do marido foi transmitir orientações de vida para etapas distintas do crescimento do garoto.
Leia Mais
"São lições que ele achou que eram importantes de um pai para passar para o filho", explicou a viúva sobre a iniciativa do comunicador.
A despedida do influenciador
Malone decidiu não participar da cerimônia fúnebre. Ele enviou uma coroa de flores com uma mensagem de afeto, que foi instalada em local de destaque. Mila comunicou a decisão do menino nas redes sociais e declarou apoiar a sua postura.
- Morre Lito Sousa: o que é a doença de Creutzfeldt-Jakob, diagnosticada no influenciador
- Herança de Lito Sousa: saiba quem fica com a fortuna milionária
"Ele não quis; eu achei ótimo. Eu queria que ele preservasse uma outra imagem", pontuou a viúva ao destacar o perfil positivo do marido. Para proteger essa memória, a família solicitou aos presentes que não fizessem fotos nem vídeos no velório.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A despedida aberta ao público ocorreu no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, localizado na Avenida Braz Leme, em Santana, na zona norte da cidade. Admiradores e seguidores compareceram ao espaço entre 9h e 12h para prestar tributo ao técnico de aviação.