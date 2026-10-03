Lito Sousa gravou três vídeos com lições de vida para o filho assistir nos aniversários de 9, 14 e 18 anos

O especialista em aviação e influenciador digital Lito Sousa preparou três mensagens em vídeo para o filho Malone, de 7 anos, antes de morrer aos 59 anos. Ele faleceu na quinta-feira (1º/10) por causa da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma enfermidade neurológica rara e degenerativa.

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A viúva, Mila Seidl, compartilhou a informação sobre as gravações na sexta-feira (2/10), durante a cerimônia de despedida na capital paulista. O diagnóstico da doença havia sido informado pelos familiares em agosto.

Lito atuou por mais de 36 anos na área de manutenção de aeronaves. Ele ganhou notoriedade na internet por explicar o funcionamento da aviação e auxiliar pessoas a superar o medo de voar.

Como as mensagens serão entregues?

Os registros audiovisuais serão apresentados a Malone em três aniversários futuros: aos 9, 14 e 18 anos. Durante o velório, Mila afirmou que o objetivo do marido foi transmitir orientações de vida para etapas distintas do crescimento do garoto.

"São lições que ele achou que eram importantes de um pai para passar para o filho", explicou a viúva sobre a iniciativa do comunicador.

A despedida do influenciador

Malone decidiu não participar da cerimônia fúnebre. Ele enviou uma coroa de flores com uma mensagem de afeto, que foi instalada em local de destaque. Mila comunicou a decisão do menino nas redes sociais e declarou apoiar a sua postura.

"Ele não quis; eu achei ótimo. Eu queria que ele preservasse uma outra imagem", pontuou a viúva ao destacar o perfil positivo do marido. Para proteger essa memória, a família solicitou aos presentes que não fizessem fotos nem vídeos no velório.

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A despedida aberta ao público ocorreu no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, localizado na Avenida Braz Leme, em Santana, na zona norte da cidade. Admiradores e seguidores compareceram ao espaço entre 9h e 12h para prestar tributo ao técnico de aviação.